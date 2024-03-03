قتلى ومصابون باشتباكات في مدينة الزاوية الليبية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت مدينة الزاوية أقصى غربي ليبيا اشتباكات بين مجموعات مسلحة، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين، حسبما أفادت مصادر رسمية وتقارير صحفية ليبية.



ودعا رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد إلى وقف فوري لإطلاق النار في الزاوية، التي تقع إلى الغرب من العاصمة طرابلس.

وقال حماد على حسابه بمنصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "بكل أسف وقلق تابعنا ما يجري حاليا من اشتباكات مسلحة بين إخوتنا وأهلنا بمدينة الزاوية، التي استعملت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وخلفت عددا من القتلى والجرحى".

وأضاف: "في الوقت الذي ندعو الله أن يحقن دماء الليبيين من جميع الأطراف، فإننا نهيب بالجميع الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب لغة العقل واللجوء إلى أجهزة الدولة الأمنية منها والقضائية".