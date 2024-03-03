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شاهد - لحظة شن الاحتلال أحزمة نارية على خان يونس ودير البلح

3/3/2024 12:08:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بث صحفيون فلسطينيون في قطاع غزة مشاهد للأحزمة النارية التي شنها جيش الاحتلال على شمال خان يونس وجنوب شرق دير البلح الليلة الماضية.


وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن الجيش بدأ خلال الليل موجة من الهجمات الجوية والبرية المكثفة في منطقتي دير البلح وخان يونس، بعد إعلان مقتل 3 جنود وإصابة 14 آخرين في عملية للمقاومة بخان يونس.


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