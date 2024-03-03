شاهد - لحظة شن الاحتلال أحزمة نارية على خان يونس ودير البلح

شاهد - لحظة شن الاحتلال أحزمة نارية على خان يونس ودير البلح
التاريخ
3/3/2024 12:08:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بث صحفيون فلسطينيون في قطاع غزة مشاهد للأحزمة النارية التي شنها جيش الاحتلال على شمال خان يونس وجنوب شرق دير البلح الليلة الماضية.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن الجيش بدأ خلال الليل موجة من الهجمات الجوية والبرية المكثفة في منطقتي دير البلح وخان يونس، بعد إعلان مقتل 3 جنود وإصابة 14 آخرين في عملية للمقاومة بخان يونس.
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