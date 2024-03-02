استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي شمال رام الله

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله 2 - 3 (كونا) -- استشهد طفل فلسطيني مساء اليوم السبت برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب مخيم الجلزون للاجئين شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي إن الطفل محمد زيد 13 عاما استشهد برصاص الاحتلال الحي قرب مخيم الجلزون.
وقالت مصادر محلية في المخيم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن قوات الاحتلال اطلقت النار على الطفل بالقرب من جدار الفصل العنصري بين المخيم ومستعمرة بيت ايل وأبلغت الارتباط العسكري الفلسطيني زاعمة أنه حاول القاء زجاجة حارقة.
وأضافت المصادر أن أطقم الاسعاف بحثت عنه لاكثر من نصف ساعة إلى أن وجدته مصابا بجروح خطرة قرب المستوطنة وحاولت انعاشه وبعد وصوله المستشفى اعلن عن استشهاده.
وصباح اليوم استشهد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة (كفر نعمة) غرب مدينة رام الله عند محاولة الاحتلال اقتحام البلدة. (النهاية)
ن ق/ ه س ص
MENAFN02032024000071011013ID1107926876
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.