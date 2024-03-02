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استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي شمال رام الله

3/2/2024 11:25:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله 2 - 3 (كونا) -- استشهد طفل فلسطيني مساء اليوم السبت برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب مخيم الجلزون للاجئين شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي إن الطفل محمد زيد 13 عاما استشهد برصاص الاحتلال الحي قرب مخيم الجلزون.
وقالت مصادر محلية في المخيم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن قوات الاحتلال اطلقت النار على الطفل بالقرب من جدار الفصل العنصري بين المخيم ومستعمرة بيت ايل وأبلغت الارتباط العسكري الفلسطيني زاعمة أنه حاول القاء زجاجة حارقة.
وأضافت المصادر أن أطقم الاسعاف بحثت عنه لاكثر من نصف ساعة إلى أن وجدته مصابا بجروح خطرة قرب المستوطنة وحاولت انعاشه وبعد وصوله المستشفى اعلن عن استشهاده.
وصباح اليوم استشهد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة (كفر نعمة) غرب مدينة رام الله عند محاولة الاحتلال اقتحام البلدة. (النهاية)

ن ق/ ه س ص



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