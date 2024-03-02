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سباقات الفورمولا1: إكس فيرستابين يخطف لقب سباق الذكرى 20 لجائزة البحرين الكبرى

3/2/2024 11:25:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 2 - 3 (كونا) -- توج الهولندي ماكس فيرستابين سائق فريق ريد بول أولا اليون السبت بعد حصوله على المركز الأول في سباق الذكرى ال20 لجائزة البحرين الكبرى للفورمولا1 وذلك على حلبة البحرين الدولية.
وتوج ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ماكس فيرستابين بطلا للنسخة الـ 20 منجائزة البحرين لطيران الخليج للفورمولا 1 بعد حصوله على المركز الأول في حلبة البحرين الدولية.
كما توج رئيس مجلس إدارة طيران الخليج القابضة زايد الزياني الفريق الفائز كما توجت وزيرة شؤون الشباب روان توفيقي سائق فريق ريد بول سيرغيو بيريز الحاصل على المركز الثاني بينما توج رئيس الاتحاد البحريني للسيارات الشيخ عبد الله آل خليفة سائق فريق فيراريكارلوس ساينز الحاصل على المركز الثالث.
واستهل السائق الهولندي ماكس فيرستابن حملة الدفاع عن لقبه بفوز مريح في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا1 الجولة الافتتاحية من بطولة العالم 2024 والتي اختتمت فعالياتها على مضمار حلبة البحرين الدولية.
وأنهى سائق فريق ريد بول السباق المكون من 57 لفة في ساعة 31 دقيقة و742ر44 ثانية ومتفوقا على زميله في الفريق سيرغيو بيريزالذي حل في المركز الثاني بفارق 457ر22 ثانية فيما حل سائق فريق فيراري الإسباني كارلوس ساينز في المركز الثالث بفارق 110ر25 ثانية عن الصدارة.
ولم يفرط فيرستابن بالنقطة الإضافية بعد تسجيله للفة الأسرع في السباق بواقع دقيقة و608ر32 ثانية.
وحل تشارلز لوكلير رابعا بفارق 669ر39 ثاني في تأكيد على أن فيراري هو الفريق المفضل بعد الريد بول وذلك بعد تفوق السائق المونغاسكي في الثلث الأخير من السباق على سائق فريق مرسيدس جورج راسل الذي حل في المركز الخامس بفارق 788ر46 ثانية.
وحل سائق فريق ماكلارين لاندو نوريس سادسا بفارق 458ر48 ثانية عن الأول متفوقا على لويس هاملتون الذي احتل المركز السابع ومن خلفه مرة أخرى سائق فريق ماكلارين الآخر أوسكار بياستري الذي احتل المركز الثامن في دلالة على منافسه قد تمتد طوال الموسم بينالماكلارين والمرسيدس على صدارة فرق الوسط.
ورغم التشاؤم الذي دار حول قدرة أستون مارتن على المنافسة هذا الموسم بعد الأداء الضعيف الذي ظهر عليه في التجارب التحضيريةالتي سبقت الموسم فإن فيرناندو ألونسو ورغم خسارته العديد من المراكز بعد الانطلاق من المركز السادس فإنه وزميله في الفريق لانسسترول نجحا في وضع سيارتيهما ضمن منطقة النقاط باحتلال ألونسو المركز التاسع وسترول العاشر.
وتنظر فرق كيك ساوبر وهاس وأر بي وويليامز وألبين الكثير من العمل للجولات المقبلة بعد الأداء الهزيل الذي ظهرت عليه سيارتهم بحلولالسائقين غوانيو جو من كيك ساوبر المركز ال11 وكيفن ماغنوسسن من هاس وسائقي أر بي دانيل ريكاردو ويوكي تسنودا وألكسندر ألبونمن ويليامز ونيكو هالكنبرغ وسائقي ألبين استيبان أوكون وبيير جاسلي وفالتيري بوتاس من كيك ساوبر ولوجان سارجنت من ويليامز فيالمراكز من ال11 وحتى ال20 على التوالي وبفارق لفة كاملة عن المتصدر وبالتالي الخروج من السباق خاليين الوفاض.
وسجل فيرستابين فوزا سهلا على مضمار الصخير بعد أن انطلق من المركز الأول واستطاع توسيع الفارق إلى 30 ثانية عن أقرب منافسيه في الثلث الأول من السباق وقبل دخوله لمنطقة الصيانة مستغلا أفضليته المطلقة للدخول والخروج دون خسارة موقعه في مقدمةالترتيب.
وخرج فيرستابين من منطقة الصيانة بفارق 5 ثواني عن زميله في الفريق بيريز سرعان ما وسع الفارق مجددا فارضا سيطرته المطلقة على السباق.
في الأثناء كان صراع فرق الوسط محتدما بين سائق مرسيدس جورج راسل وسائق فيراري تشارلز لوكلير على المركز الرابع من جهة وسائق ماكلارين لاندو نوريس وسائق أستون مارتن فيرناندو ألونسو على المركز السادس.
واقتصرت مهمة فريقا هاس وكيك ساوبر عن طريق سائقيهما ماغنوسين وجو على محاولة الدخول في منطقة النقاط فيما تراجع أداء ويليامز في الثلث الأخير من السباق بتراجع سائقه ألبون خارج مراكز النقاط.
وكان الحصول على أحد مراكز النقاط مهمة صعبة جداً بعد أن تراجع فيرناندو ألونسو إلى المراكز المتأخرة بعد وقفة الصيانة ومن بعدهاالتقدم نحو المركز العاشر لواحد من أصعب السائقين في الدفاع عن مركزه.
وبدا فريق الماكلارين مقتنعا بمراكز الوسط ومنافسه مرسيدس على صدارة المجموعة بعد فريقي ريد بول وفيراري وتنافس كل من نوريسوبياستري مع راسل وهاملتون خلال اللفات العشر الأخيرة على المراكز من الخامس وحتى الثامن مباشرة أمام سائقي استون مارتن.
وخيب فريق أر بي التوقعات بعد أداء متواضع من سيارتي تسنودا وريكاردو اللذان اكتفيا بالتنافس على المركزين ال13 وال14 بعيدا عن مراكز النقاط حتى اللفات الخمس الأخيرة.
وفي المقابل لم يستطع فريق ألبين النهوض من المستوى الذي ظهر عليه طوال عطلة نهاية الأسبوع وأستمر سائقيه في المنافسة على مركزأو مركزين قبل الأخير لا سيما وأن تراجع سائق ويليام لوجن سارجنت واحتلاله ذيل الترتيب جاء بعد عطل في السيارة وتوقفه لفترة علىجنبات الحلبة قبل العودة للسباق.
وبهذه النتيجة يتصدر فريق أوراكل ريد بول ريسينغ ترتيب الفرق بـ 44 نقطة متفوقا على الفيراري الذي احتل المركز الثاني برصيد 27 نقطة فيما احتل فريق مرسيدس المركز الثالث بـ 16 نقطة ومن بعده ماكلارين بـ 12 نقطة و3 نقاط لأستون مارتن آخر الفرق الحاصدةللنقاط.
وفي ترتيب السائقين يحتل فيرستابين المركز الأول بـ 26 نقطة أمام زميله بيريز الذي سجل 18 نقطة ومن بعده كارلوس ساينز برصيد 15 نقطة ورابعا تشارلز لوكلير بـ 12 نقطة جورج راسل خامسا بـ 10 نقاط وهاميلتون بـ 6 نقاط في المركز السابع وأوسكار بياستري في المركزالثامن بـ 4 نقاط أمام كل من ألونسو نقطتين ولانس سترول نقطة واحدة في المركز العاشر.
واستمتع الجماهير بيوم حافل ومميز في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا1 2024 وشهدت "قرية الفورمولا1" فيالمنطقة الترفيه حضورا جماهيريا كبيرا لمعايشة أجواء الحدث الرياضي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والاستمتاع بكافة الفعاليات الممتعةالموجهة للأفراد والعائلات.
وبلغت أعداد الجماهير 100 ألف شخص وذلك في مجموع أيام السباق فيما بلغ مجموع يوم السبت السباق 37 ألف شخص وذلك لأولمرة على الإطلاق في تاريخ الحلبة الممتد لـ 20 عام.
وانطلق سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2024 كجولة افتتاحية لبطولة العالم للفورمولا1 للموسم المكون من 24 جولة حيث كانت هذه النسخة الـ 20 للسباق المشهور عالميا.
وتعاود بطولة العالم للفورمولا1 2024 نشاطها مباشرة الأسبوع المقبل بإقامة سباق جائزة السعودية الكبرى في جدة المقرر إقامته يوم السبت أيضا. (النهاية)

خ ن ع / ه س ص



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