سباقات الفورمولا1: إكس فيرستابين يخطف لقب سباق الذكرى 20 لجائزة البحرين الكبرى

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- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 2 - 3 (كونا) -- توج الهولندي ماكس فيرستابين سائق فريق ريد بول أولا اليون السبت بعد حصوله على المركز الأول في سباق الذكرى ال20 لجائزة البحرين الكبرى للفورمولا1 وذلك على حلبة البحرين الدولية.
وتوج ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ماكس فيرستابين بطلا للنسخة الـ 20 منجائزة البحرين لطيران الخليج للفورمولا 1 بعد حصوله على المركز الأول في حلبة البحرين الدولية.
كما توج رئيس مجلس إدارة طيران الخليج القابضة زايد الزياني الفريق الفائز كما توجت وزيرة شؤون الشباب روان توفيقي سائق فريق ريد بول سيرغيو بيريز الحاصل على المركز الثاني بينما توج رئيس الاتحاد البحريني للسيارات الشيخ عبد الله آل خليفة سائق فريق فيراريكارلوس ساينز الحاصل على المركز الثالث.
واستهل السائق الهولندي ماكس فيرستابن حملة الدفاع عن لقبه بفوز مريح في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا1 الجولة الافتتاحية من بطولة العالم 2024 والتي اختتمت فعالياتها على مضمار حلبة البحرين الدولية.
وأنهى سائق فريق ريد بول السباق المكون من 57 لفة في ساعة 31 دقيقة و742ر44 ثانية ومتفوقا على زميله في الفريق سيرغيو بيريزالذي حل في المركز الثاني بفارق 457ر22 ثانية فيما حل سائق فريق فيراري الإسباني كارلوس ساينز في المركز الثالث بفارق 110ر25 ثانية عن الصدارة.
ولم يفرط فيرستابن بالنقطة الإضافية بعد تسجيله للفة الأسرع في السباق بواقع دقيقة و608ر32 ثانية.
وحل تشارلز لوكلير رابعا بفارق 669ر39 ثاني في تأكيد على أن فيراري هو الفريق المفضل بعد الريد بول وذلك بعد تفوق السائق المونغاسكي في الثلث الأخير من السباق على سائق فريق مرسيدس جورج راسل الذي حل في المركز الخامس بفارق 788ر46 ثانية.
وحل سائق فريق ماكلارين لاندو نوريس سادسا بفارق 458ر48 ثانية عن الأول متفوقا على لويس هاملتون الذي احتل المركز السابع ومن خلفه مرة أخرى سائق فريق ماكلارين الآخر أوسكار بياستري الذي احتل المركز الثامن في دلالة على منافسه قد تمتد طوال الموسم بينالماكلارين والمرسيدس على صدارة فرق الوسط.
ورغم التشاؤم الذي دار حول قدرة أستون مارتن على المنافسة هذا الموسم بعد الأداء الضعيف الذي ظهر عليه في التجارب التحضيريةالتي سبقت الموسم فإن فيرناندو ألونسو ورغم خسارته العديد من المراكز بعد الانطلاق من المركز السادس فإنه وزميله في الفريق لانسسترول نجحا في وضع سيارتيهما ضمن منطقة النقاط باحتلال ألونسو المركز التاسع وسترول العاشر.
وتنظر فرق كيك ساوبر وهاس وأر بي وويليامز وألبين الكثير من العمل للجولات المقبلة بعد الأداء الهزيل الذي ظهرت عليه سيارتهم بحلولالسائقين غوانيو جو من كيك ساوبر المركز ال11 وكيفن ماغنوسسن من هاس وسائقي أر بي دانيل ريكاردو ويوكي تسنودا وألكسندر ألبونمن ويليامز ونيكو هالكنبرغ وسائقي ألبين استيبان أوكون وبيير جاسلي وفالتيري بوتاس من كيك ساوبر ولوجان سارجنت من ويليامز فيالمراكز من ال11 وحتى ال20 على التوالي وبفارق لفة كاملة عن المتصدر وبالتالي الخروج من السباق خاليين الوفاض.
وسجل فيرستابين فوزا سهلا على مضمار الصخير بعد أن انطلق من المركز الأول واستطاع توسيع الفارق إلى 30 ثانية عن أقرب منافسيه في الثلث الأول من السباق وقبل دخوله لمنطقة الصيانة مستغلا أفضليته المطلقة للدخول والخروج دون خسارة موقعه في مقدمةالترتيب.
وخرج فيرستابين من منطقة الصيانة بفارق 5 ثواني عن زميله في الفريق بيريز سرعان ما وسع الفارق مجددا فارضا سيطرته المطلقة على السباق.
في الأثناء كان صراع فرق الوسط محتدما بين سائق مرسيدس جورج راسل وسائق فيراري تشارلز لوكلير على المركز الرابع من جهة وسائق ماكلارين لاندو نوريس وسائق أستون مارتن فيرناندو ألونسو على المركز السادس.
واقتصرت مهمة فريقا هاس وكيك ساوبر عن طريق سائقيهما ماغنوسين وجو على محاولة الدخول في منطقة النقاط فيما تراجع أداء ويليامز في الثلث الأخير من السباق بتراجع سائقه ألبون خارج مراكز النقاط.
وكان الحصول على أحد مراكز النقاط مهمة صعبة جداً بعد أن تراجع فيرناندو ألونسو إلى المراكز المتأخرة بعد وقفة الصيانة ومن بعدهاالتقدم نحو المركز العاشر لواحد من أصعب السائقين في الدفاع عن مركزه.
وبدا فريق الماكلارين مقتنعا بمراكز الوسط ومنافسه مرسيدس على صدارة المجموعة بعد فريقي ريد بول وفيراري وتنافس كل من نوريسوبياستري مع راسل وهاملتون خلال اللفات العشر الأخيرة على المراكز من الخامس وحتى الثامن مباشرة أمام سائقي استون مارتن.
وخيب فريق أر بي التوقعات بعد أداء متواضع من سيارتي تسنودا وريكاردو اللذان اكتفيا بالتنافس على المركزين ال13 وال14 بعيدا عن مراكز النقاط حتى اللفات الخمس الأخيرة.
وفي المقابل لم يستطع فريق ألبين النهوض من المستوى الذي ظهر عليه طوال عطلة نهاية الأسبوع وأستمر سائقيه في المنافسة على مركزأو مركزين قبل الأخير لا سيما وأن تراجع سائق ويليام لوجن سارجنت واحتلاله ذيل الترتيب جاء بعد عطل في السيارة وتوقفه لفترة علىجنبات الحلبة قبل العودة للسباق.
وبهذه النتيجة يتصدر فريق أوراكل ريد بول ريسينغ ترتيب الفرق بـ 44 نقطة متفوقا على الفيراري الذي احتل المركز الثاني برصيد 27 نقطة فيما احتل فريق مرسيدس المركز الثالث بـ 16 نقطة ومن بعده ماكلارين بـ 12 نقطة و3 نقاط لأستون مارتن آخر الفرق الحاصدةللنقاط.
وفي ترتيب السائقين يحتل فيرستابين المركز الأول بـ 26 نقطة أمام زميله بيريز الذي سجل 18 نقطة ومن بعده كارلوس ساينز برصيد 15 نقطة ورابعا تشارلز لوكلير بـ 12 نقطة جورج راسل خامسا بـ 10 نقاط وهاميلتون بـ 6 نقاط في المركز السابع وأوسكار بياستري في المركزالثامن بـ 4 نقاط أمام كل من ألونسو نقطتين ولانس سترول نقطة واحدة في المركز العاشر.
واستمتع الجماهير بيوم حافل ومميز في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا1 2024 وشهدت "قرية الفورمولا1" فيالمنطقة الترفيه حضورا جماهيريا كبيرا لمعايشة أجواء الحدث الرياضي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والاستمتاع بكافة الفعاليات الممتعةالموجهة للأفراد والعائلات.
وبلغت أعداد الجماهير 100 ألف شخص وذلك في مجموع أيام السباق فيما بلغ مجموع يوم السبت السباق 37 ألف شخص وذلك لأولمرة على الإطلاق في تاريخ الحلبة الممتد لـ 20 عام.
وانطلق سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2024 كجولة افتتاحية لبطولة العالم للفورمولا1 للموسم المكون من 24 جولة حيث كانت هذه النسخة الـ 20 للسباق المشهور عالميا.
وتعاود بطولة العالم للفورمولا1 2024 نشاطها مباشرة الأسبوع المقبل بإقامة سباق جائزة السعودية الكبرى في جدة المقرر إقامته يوم السبت أيضا. (النهاية)
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