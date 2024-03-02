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الولايات المتحدة تنفذ اول إنزال جوي للمساعدات الانسانية في غزة بمشاركة اردنية

3/2/2024 11:25:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 3 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم السبت انها نفذت مع القوات الجوية الاردنية أول عملية إنزال جوي مشترك للمساعدات الانسانية للمدنيين المتضررين من الصراع المستمر في قطاع غزة.
وقالت (سنتكوم) في بيان ان عمليات الانزال المشتركة شملت طائرات (سي-130) تابعة لسلاح الجو الملكي الاردني والقوات الجوية الأمريكية وجنود الجيش المعنيين المتخصصين في التسليم الجوي للامدادات من أجل ضمان إسقاط آمن للمساعدات الغذائية.
واضاف البيان ان طائرات (سي-130) الأمريكية اسقطت أكثر من 38 الف وجبة على طول ساحل غزة ما سمح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات الحيوية.
واوضح ان عملية الإنزال الجوي الإنسانية تساهم في جهود الحكومة الأمريكية المستمرة لتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لسكان غزة مشيرا الى انها تخطط لمتابعة ايصال المساعدات المحمولة جوا للمدنيين المحتاجين.
وأفاد البيان بأن "تلك العمليات تشكل جزءا من جهد مستمر لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة بما في ذلك عن طريق توسيع تدفق المساعدات عبر الممرات والطرق البرية".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن اعلن امس الجمعة أن الولايات المتحدة ستبدأ بإنزال مساعدات جوية على قطاع غزة وهي أول مرة تقوم فيها الولايات المتحدة بهذا الإجراء منذ بدء حرب الكيان الاسرائيلي المحتل بالقطاع المحاصر في السابع من أكتوبر الماضي.
وأكدت الإدارة الأمريكية مرارا أنها تريد إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة لكن الكيان المحتل ظل يعرقل وصولها إلى السكان الذين يواجهون خطر المجاعة بحسب ما ذكرته الأمم المتحدة. (النهاية)

ا م م / ر ج



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