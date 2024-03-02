الولايات المتحدة تنفذ اول إنزال جوي للمساعدات الانسانية في غزة بمشاركة اردنية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 3 (كونا) -- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم السبت انها نفذت مع القوات الجوية الاردنية أول عملية إنزال جوي مشترك للمساعدات الانسانية للمدنيين المتضررين من الصراع المستمر في قطاع غزة.
وقالت (سنتكوم) في بيان ان عمليات الانزال المشتركة شملت طائرات (سي-130) تابعة لسلاح الجو الملكي الاردني والقوات الجوية الأمريكية وجنود الجيش المعنيين المتخصصين في التسليم الجوي للامدادات من أجل ضمان إسقاط آمن للمساعدات الغذائية.
واضاف البيان ان طائرات (سي-130) الأمريكية اسقطت أكثر من 38 الف وجبة على طول ساحل غزة ما سمح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات الحيوية.
واوضح ان عملية الإنزال الجوي الإنسانية تساهم في جهود الحكومة الأمريكية المستمرة لتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لسكان غزة مشيرا الى انها تخطط لمتابعة ايصال المساعدات المحمولة جوا للمدنيين المحتاجين.
وأفاد البيان بأن "تلك العمليات تشكل جزءا من جهد مستمر لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة بما في ذلك عن طريق توسيع تدفق المساعدات عبر الممرات والطرق البرية".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن اعلن امس الجمعة أن الولايات المتحدة ستبدأ بإنزال مساعدات جوية على قطاع غزة وهي أول مرة تقوم فيها الولايات المتحدة بهذا الإجراء منذ بدء حرب الكيان الاسرائيلي المحتل بالقطاع المحاصر في السابع من أكتوبر الماضي.
وأكدت الإدارة الأمريكية مرارا أنها تريد إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة لكن الكيان المحتل ظل يعرقل وصولها إلى السكان الذين يواجهون خطر المجاعة بحسب ما ذكرته الأمم المتحدة. (النهاية)
ا م م / ر ج
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