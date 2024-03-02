Sunday, 03 March 2024 08:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصر تؤكد ضرورة صياغة رؤية مشتركة لضمان الالتزام بتعهدات التحول في مجال الطاقة

3/2/2024 11:25:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 2 - 3 (كونا) -- أكدت مصر اليوم السبت ضرورة صياغة رؤية مشتركة على مختلف المستويات الإقليمية والعالمية لضمان قدرة الدول النامية على الالتزام بمسؤوليات وتعهدات التحول في مجال الطاقة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا أمام القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة بالجزائر.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن الملا قوله إن نجاح جهود التحول في مجال الطاقة والانتقال إلى مصادر منخفضة الكربون مرهون بتوافر التمويل المناسب سواء من حيث أدواته وآلياته أو مصادره وحجمه وتيسير النفاذ إليه بجانب توفير التكنولوجيات اللازمة.
وشدد على ضرورة ضمان التزام الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية بتنفيذ التعهدات التي قطعتها على نفسها لصالح قطاع الطاقة والمناخ.
وقال إن مصر تعمل بشكل وثيق مع جميع أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز لتأمين مستقبل طاقة آمن ومستدام مع تأثير أقل على البيئة انطلاقا من رسالتها الداعية إلى العمل لمصلحة الإنسانية ونشر السلام وتعزيز التعاون وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أهمية توحيد الرؤى بين أعضاء المنتدى وتضافر الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة في ظل جسامة التحديات التي تتطلب مواجهتها بذل الكثير من الجهود.
وقال إن الطلب العالمي على الغاز شهد نموا ملحوظا كوقود نظيف منخفض الانبعاثات فضلا عن دوره لدعم خطط التنمية الاقتصادية إلى جانب الحفاظ على البيئة لافتا إلى أن العالم يشهد تحديات مهمة في مجال تغير المناخ ومن ثم يتطلب تعاون المجتمع الدولي على مختلف المستويات وتبني خطط وفقا لظروف واحتياحات كل دولة.
وأضاف وزير البترول المصري أن بلاده تبنت رؤية طموحة للتحول إلى طاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية والعمل على تقليل الانبعاثات للبترول واستخدام الغاز الطبيعي والتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر.
وأكد أن مصر نجحت خلال رئاستها لمؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ في تأسيس منهج جديد يعتمد على صناعة البترول كجزء من الحل في قضية تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية. (النهاية)

ا س م / ه س ص



MENAFN02032024000071011013ID1107926873

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث