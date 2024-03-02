مصر تؤكد ضرورة صياغة رؤية مشتركة لضمان الالتزام بتعهدات التحول في مجال الطاقة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 2 - 3 (كونا) -- أكدت مصر اليوم السبت ضرورة صياغة رؤية مشتركة على مختلف المستويات الإقليمية والعالمية لضمان قدرة الدول النامية على الالتزام بمسؤوليات وتعهدات التحول في مجال الطاقة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا أمام القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة بالجزائر.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن الملا قوله إن نجاح جهود التحول في مجال الطاقة والانتقال إلى مصادر منخفضة الكربون مرهون بتوافر التمويل المناسب سواء من حيث أدواته وآلياته أو مصادره وحجمه وتيسير النفاذ إليه بجانب توفير التكنولوجيات اللازمة.
وشدد على ضرورة ضمان التزام الدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية بتنفيذ التعهدات التي قطعتها على نفسها لصالح قطاع الطاقة والمناخ.
وقال إن مصر تعمل بشكل وثيق مع جميع أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز لتأمين مستقبل طاقة آمن ومستدام مع تأثير أقل على البيئة انطلاقا من رسالتها الداعية إلى العمل لمصلحة الإنسانية ونشر السلام وتعزيز التعاون وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أهمية توحيد الرؤى بين أعضاء المنتدى وتضافر الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة في ظل جسامة التحديات التي تتطلب مواجهتها بذل الكثير من الجهود.
وقال إن الطلب العالمي على الغاز شهد نموا ملحوظا كوقود نظيف منخفض الانبعاثات فضلا عن دوره لدعم خطط التنمية الاقتصادية إلى جانب الحفاظ على البيئة لافتا إلى أن العالم يشهد تحديات مهمة في مجال تغير المناخ ومن ثم يتطلب تعاون المجتمع الدولي على مختلف المستويات وتبني خطط وفقا لظروف واحتياحات كل دولة.
وأضاف وزير البترول المصري أن بلاده تبنت رؤية طموحة للتحول إلى طاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية والعمل على تقليل الانبعاثات للبترول واستخدام الغاز الطبيعي والتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر.
وأكد أن مصر نجحت خلال رئاستها لمؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ في تأسيس منهج جديد يعتمد على صناعة البترول كجزء من الحل في قضية تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية. (النهاية)
ا س م / ه س ص
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