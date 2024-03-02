(الكويت اليوم) تنشر مرسوم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في 4 أبريل المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 3 (كونا) -- نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها رقم 1677 الصادر بتاريخ الأحد 3 مارس 2024 مرسوم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وذلك يوم الخميس الموافق الرابع من أبريل المقبل.
ووفق المرسوم الذي حمل الرقم 29 لسنة 2024 فإنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وعلى المرسوم رقم 16 لسنة 2024 بحل مجلس الأمة وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة وبعد موافقة مجلس الوزراء "يدعى الناخبون لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024م".
يذكر أن مجلس الوزراء وافق الثلاثاء الماضي على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024 ورفعه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. (النهاية)
ع ع / ن م ع
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