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(الكويت اليوم) تنشر مرسوم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في 4 أبريل المقبل

3/2/2024 11:25:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 3 (كونا) -- نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها رقم 1677 الصادر بتاريخ الأحد 3 مارس 2024 مرسوم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وذلك يوم الخميس الموافق الرابع من أبريل المقبل.
ووفق المرسوم الذي حمل الرقم 29 لسنة 2024 فإنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وعلى المرسوم رقم 16 لسنة 2024 بحل مجلس الأمة وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة وبعد موافقة مجلس الوزراء "يدعى الناخبون لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024م".
يذكر أن مجلس الوزراء وافق الثلاثاء الماضي على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024 ورفعه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. (النهاية)

ع ع / ن م ع


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