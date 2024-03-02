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فريق بورشه يحقق لقب سباق الخطوط الجوية القطرية 1812 كم بقطر

3/2/2024 11:25:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 2 - 3 (كونا) -- حقق فريق (بورشه) اليوم السبت لقب سباق الخطوط الجوية القطرية (قطر 1812 كم) الذي يشكل الجولة الأولى والافتتاحية من جولات بطولة العالم لسباقات التحمل 2024 والذي أقيمت منافساته على حلبة (لوسيل) الدولية بقطر على مدار ثلاثة أيام وبمشاركة 111 متسابقا من أبرز السائقين العالميين في قوة التحمل.
وجاء فوز الفريق الألماني (بورشه) الأول في البطولة عبر فريق (بورشه بينسكي موتورسبورت) المكون من السائقين الفرنسي كيفن استري والألماني أندريه لوتيرير والبلجيكي لورنس فانثور الذي تمكن من تحقيق لقب السباق الرئيسي لفئة (هايبر كار) التي شهدت مشاركة 19 فريقا وذلك بعد إنهاء السباق الرئيسي الذي استمر لمدة عشر ساعات في المركز الأول.
وتمكن الفريق الألماني من احتلال المركز الأول متفوقا على الفريق البريطاني (هيرتز جوتا) الذي حل ثانيا والمكون من السائقين البريطاني ويليام ستيفنز والبريطاني كالوم إيلوت والفرنسي نورمان ناتو فيما حل الفريق الألماني الآخر (بورشه بينسكي موتورسبورت) المكون من السائقين الاسترالي مات كامبل وميشيل كريستنسن من الدانمارك والفرنسي فريدريك ماكوفيتشي في المركز الثالث.
أما على صعيد منافسات فئة (جي تي 3) التي شهدت مشاركة 18 فريقا فقد تمكن الفريق الليتواني (مانثي بيور اكسينغ) المكون من السائقين ألكسندر مالوخين وديل شتورم وكياوس باشلر من إحراز المركز الأول بعدما أنهى السباق في المركز الأول.
وتفوق الفريق الليتواني على الفريق الأمريكي (هيرتز ريسينغ) المكون من السائقين الأمريكي إيان جيمس والإيطالي دانييل مانسينيلي والإسباني أليكس ريبراس الذي حل في المركز الثاني فيما جاء الفريق الياباني (ديستيشن ريسينغ) المكون من السائقين الفرنسي كليمنت ماتيو والفرنسي إروان باستارد والدانماركي ماركو سورنسن في المركز الثالث.
وعقب نهاية السباق الرئيسي قام رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية عبدالرحمن المناعي بتتويج الفائزين في منافسات سباق الخطوط الجوية القطرية قطر 1812 كم الذي يشكل الجولة الأولى والافتتاحية من جولات بطولة العالم لسباقات التحمل 2024.
وانطلق سباق الخطوط الجوية القطرية قطر 1812 كم الذي يشكل الجولة الأولى من جولات بطولة العالم لسباقات التحمل 2024 الخميس الماضي واختتم فعالياته اليوم السبت ووقع الاختيار على اسم (سباق قطر لمسافة 1812 كم) للاحتفاء باليوم الوطني لدولة قطر الذي يصادف يوم 18 ديسمبر. (النهاية)

س س س / ه س ص



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