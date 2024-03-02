فريق بورشه يحقق لقب سباق الخطوط الجوية القطرية 1812 كم بقطر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 2 - 3 (كونا) -- حقق فريق (بورشه) اليوم السبت لقب سباق الخطوط الجوية القطرية (قطر 1812 كم) الذي يشكل الجولة الأولى والافتتاحية من جولات بطولة العالم لسباقات التحمل 2024 والذي أقيمت منافساته على حلبة (لوسيل) الدولية بقطر على مدار ثلاثة أيام وبمشاركة 111 متسابقا من أبرز السائقين العالميين في قوة التحمل.
وجاء فوز الفريق الألماني (بورشه) الأول في البطولة عبر فريق (بورشه بينسكي موتورسبورت) المكون من السائقين الفرنسي كيفن استري والألماني أندريه لوتيرير والبلجيكي لورنس فانثور الذي تمكن من تحقيق لقب السباق الرئيسي لفئة (هايبر كار) التي شهدت مشاركة 19 فريقا وذلك بعد إنهاء السباق الرئيسي الذي استمر لمدة عشر ساعات في المركز الأول.
وتمكن الفريق الألماني من احتلال المركز الأول متفوقا على الفريق البريطاني (هيرتز جوتا) الذي حل ثانيا والمكون من السائقين البريطاني ويليام ستيفنز والبريطاني كالوم إيلوت والفرنسي نورمان ناتو فيما حل الفريق الألماني الآخر (بورشه بينسكي موتورسبورت) المكون من السائقين الاسترالي مات كامبل وميشيل كريستنسن من الدانمارك والفرنسي فريدريك ماكوفيتشي في المركز الثالث.
أما على صعيد منافسات فئة (جي تي 3) التي شهدت مشاركة 18 فريقا فقد تمكن الفريق الليتواني (مانثي بيور اكسينغ) المكون من السائقين ألكسندر مالوخين وديل شتورم وكياوس باشلر من إحراز المركز الأول بعدما أنهى السباق في المركز الأول.
وتفوق الفريق الليتواني على الفريق الأمريكي (هيرتز ريسينغ) المكون من السائقين الأمريكي إيان جيمس والإيطالي دانييل مانسينيلي والإسباني أليكس ريبراس الذي حل في المركز الثاني فيما جاء الفريق الياباني (ديستيشن ريسينغ) المكون من السائقين الفرنسي كليمنت ماتيو والفرنسي إروان باستارد والدانماركي ماركو سورنسن في المركز الثالث.
وعقب نهاية السباق الرئيسي قام رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية عبدالرحمن المناعي بتتويج الفائزين في منافسات سباق الخطوط الجوية القطرية قطر 1812 كم الذي يشكل الجولة الأولى والافتتاحية من جولات بطولة العالم لسباقات التحمل 2024.
وانطلق سباق الخطوط الجوية القطرية قطر 1812 كم الذي يشكل الجولة الأولى من جولات بطولة العالم لسباقات التحمل 2024 الخميس الماضي واختتم فعالياته اليوم السبت ووقع الاختيار على اسم (سباق قطر لمسافة 1812 كم) للاحتفاء باليوم الوطني لدولة قطر الذي يصادف يوم 18 ديسمبر. (النهاية)
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