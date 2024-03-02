لبنان.. (المقاومة) تواصل استهدافها لمواقع الاحتلال الاسرائيلي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 2 - 3 (كونا) -- واصلت (المقاومة) في لبنان اليوم السبت استهدافها لمواقع قوات الاحتلال الاسرائيلي حيث كثفت من عملياتها العسكرية في فترة بعد الظهر.
ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية عن (المقاومة) اعلانها استهداف عناصرها تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع (جل العلام) ومربض (الزاعورة) وموقع (الراهب).
كما استهدف عناصرها ثكنة (زبدين) في مزارع شبعا اللبنانية وموقع (حدب يارين).
وفي حين نعت (المقاومة) ثلاثة من عناصرها ذكرت الوكالة الوطنية ان مدفعية الاحتلال الاسرائيلي قصفت أطراف طيرحرفا والجبين ومحيط (تلة حمامص) ومجدلزون.
وطاول القصف المدفعي أيضا (عيتا الشعب) والأحياء الجنوبية الغربية لبلدة (ميس الجبل).
من جهته شن طيران الاحتلال غارة ثانية على منطقة اللبونة التي سبق أن استهدفها صباحا اضافة الى شنه غارة على بلدة (راميا). (النهاية)
ا ي ب / ر ج
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