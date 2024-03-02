مصر: الأوضاع الإقليمية الراهنة تستدعي الاسراع في انتخاب رئيس جديد للبنان

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 2 - 3 (كونا) -- شددت مصر اليوم السبت على أن الأوضاع الإقليمية الراهنة تستدعي الإسراع في انتخاب رئيس جديد للبنان بعد مرور 16 شهرا على شغور هذا المنصب.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن ذلك جاء على لسان سفير مصر لدى بيروت علاء موسى خلال اجتماع سفراء دول اللجنة الخماسية مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وذلك برفقة سفراء كل من السعودية وفرنسا والولايات المتحدة وقطر.
وأكد البيان حرص مصر وأعضاء اللجنة على دعم الجهود الرامية لانتخاب رئيس جديد للبنان بعد مرور 16 شهرا منذ شغور هذا المنصب مشددا على أن الأوضاع الإقليمية الراهنة تستدعي الاسراع في انجاز هذا الاستحقاق المهم لا تأجيله.
وقال البيان ان الاجتماع شدد على أن دور اللجنة الخماسية هو مساعدة الأطراف اللبنانية في التوافق فيما بينها على خارطة طريق لانتخاب الرئيس سواء عبر الحوار المباشر أو المشاورات غير المباشرة.
واضاف إن اللجنة الخماسية لم ولن تتدخل في طرح أسماء بعينها لرئاسة لبنان إذ أن هذا هو دور البرلمان اللبناني حصرا.
ونقل البيان عن رئيس الحكومة اللبنانية تقديره لجهود الدول الخمسة المخلصة لدعم لبنان ومساعدته لمواجهة مختلف التحديات والظروف الراهنة.
وأكد أن انتخاب رئيس جديد هو بداية الطريق لاستكمال مؤسسات الدولة اللبنانية والشروع في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة للخروج من أزمات لبنان الحالية. (النهاية)
ع ف ف / ه س ص
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