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مصر: الأوضاع الإقليمية الراهنة تستدعي الاسراع في انتخاب رئيس جديد للبنان

3/2/2024 11:25:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 2 - 3 (كونا) -- شددت مصر اليوم السبت على أن الأوضاع الإقليمية الراهنة تستدعي الإسراع في انتخاب رئيس جديد للبنان بعد مرور 16 شهرا على شغور هذا المنصب.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن ذلك جاء على لسان سفير مصر لدى بيروت علاء موسى خلال اجتماع سفراء دول اللجنة الخماسية مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وذلك برفقة سفراء كل من السعودية وفرنسا والولايات المتحدة وقطر.
وأكد البيان حرص مصر وأعضاء اللجنة على دعم الجهود الرامية لانتخاب رئيس جديد للبنان بعد مرور 16 شهرا منذ شغور هذا المنصب مشددا على أن الأوضاع الإقليمية الراهنة تستدعي الاسراع في انجاز هذا الاستحقاق المهم لا تأجيله.
وقال البيان ان الاجتماع شدد على أن دور اللجنة الخماسية هو مساعدة الأطراف اللبنانية في التوافق فيما بينها على خارطة طريق لانتخاب الرئيس سواء عبر الحوار المباشر أو المشاورات غير المباشرة.
واضاف إن اللجنة الخماسية لم ولن تتدخل في طرح أسماء بعينها لرئاسة لبنان إذ أن هذا هو دور البرلمان اللبناني حصرا.
ونقل البيان عن رئيس الحكومة اللبنانية تقديره لجهود الدول الخمسة المخلصة لدعم لبنان ومساعدته لمواجهة مختلف التحديات والظروف الراهنة.
وأكد أن انتخاب رئيس جديد هو بداية الطريق لاستكمال مؤسسات الدولة اللبنانية والشروع في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة للخروج من أزمات لبنان الحالية. (النهاية)

ع ف ف / ه س ص



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