Sunday, 03 March 2024 08:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدوري الإسباني: المتصدر (ريال مدريد) يكتفي بالتعادل بهدفين لمثلهما مع (فالنسيا)

3/2/2024 11:25:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 2 - 3 (كونا) -- سقط متصدر الدوري الإسباني في كرة القدم (ريال مدريد) في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مع (فالنسيا) اليوم السبت ضمن إطار منافسات الجولة 27 من المسابقة.
وتقدم (فالنسيا) بهدفين سجل هوغو دور أولهما في الدقيقة 27 فيما أضاف الأوكراني رومان ياريمتشوك الهدف الثاني في الدقيقة 30 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (ميستايا).
وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع من الشوط الأول سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف تقليص الفارق للريال ثم أضاف بنفسه هدف التعادل في الدقيقة 76 ليكتفي الفريقان بنقطة التعادل.
وبهذه النتيجة رفع (ريال مدريد) رصيده إلى 66 نقطة مستقرا في الصدارة بفارق سبع نقاط أمام الوصيف (جيرونا) فيما رفع (فالنسيا) رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع بالترتيب العام للمسابقة.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها يلعب (أتلتيكو مدريد) الرابع في الترتيب ضد (ريال بيتيس) قبل ان يحل الوصيف (جيرونا) ضيفا على (مايوركا) في حين سيحل (برشلونة) الثالث في الترتيب برصيد 57 نقطة ضيفا على (أتلتيك بلباو) غدا الأحد. (النهاية)

ه ن د / ر ج



MENAFN02032024000071011013ID1107926868

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث