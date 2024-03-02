الدوري الإسباني: المتصدر (ريال مدريد) يكتفي بالتعادل بهدفين لمثلهما مع (فالنسيا)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 2 - 3 (كونا) -- سقط متصدر الدوري الإسباني في كرة القدم (ريال مدريد) في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مع (فالنسيا) اليوم السبت ضمن إطار منافسات الجولة 27 من المسابقة.
وتقدم (فالنسيا) بهدفين سجل هوغو دور أولهما في الدقيقة 27 فيما أضاف الأوكراني رومان ياريمتشوك الهدف الثاني في الدقيقة 30 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (ميستايا).
وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع من الشوط الأول سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف تقليص الفارق للريال ثم أضاف بنفسه هدف التعادل في الدقيقة 76 ليكتفي الفريقان بنقطة التعادل.
وبهذه النتيجة رفع (ريال مدريد) رصيده إلى 66 نقطة مستقرا في الصدارة بفارق سبع نقاط أمام الوصيف (جيرونا) فيما رفع (فالنسيا) رصيده إلى 37 نقطة في المركز التاسع بالترتيب العام للمسابقة.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسها يلعب (أتلتيكو مدريد) الرابع في الترتيب ضد (ريال بيتيس) قبل ان يحل الوصيف (جيرونا) ضيفا على (مايوركا) في حين سيحل (برشلونة) الثالث في الترتيب برصيد 57 نقطة ضيفا على (أتلتيك بلباو) غدا الأحد. (النهاية)
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