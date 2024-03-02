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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

3/2/2024 11:25:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية تعلن أنه بناء على توجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح يمنع إقامة التجمعات أو المسيرات إلا وفق القوانين المنظمة واللوائح الموضوعة.

الكويت - الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) تنشر في عددها رقم 1677 الصادر بتاريخ الأحد 3 مارس 2024 مرسوم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وذلك يوم الخميس الموافق الرابع من أبريل المقبل.

عمان - قوات سلاح الجو الاردني تنفذ عملية انزال جوي إلى قطاع غزة لأجهزة ومعدات طبية كبيرة مقدمة من جمعية الهلال الاحمر الكويتي في اطار التخفيف من معاناة اهالي قطاع غزة لما يتعرضون له من اوضاع انسانية صعبة.

غزة - السلطات الصحية في غزة تعلن عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على المتلقين للمساعدات الإنسانية في شارع الرشيد قبل يومين إلى 118 شهيدا و760 جريحا.

واشنطن - القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تعلن انها نفذت مع القوات الجوية الاردنية أول عملية إنزال جوي مشترك للمساعدات الانسانية للمدنيين المتضررين من الصراع المستمر في قطاع غزة أسقطت خلالها أكثر من 38 الف وجبة على طول ساحل القطاع.

طهران - النتائج الأولية الرسمية للانتخابات التشريعية الإيرانية تظهر تقدم مرشحي التيار المحافظ في طهران بعد فرز أصوات 1960 مركزا من بين خمسة آلاف مركز للاقتراع في العاصمة طهران. (النهاية) ر ج

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