موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية تعلن أنه بناء على توجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف الصباح يمنع إقامة التجمعات أو المسيرات إلا وفق القوانين المنظمة واللوائح الموضوعة.
الكويت - الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) تنشر في عددها رقم 1677 الصادر بتاريخ الأحد 3 مارس 2024 مرسوم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وذلك يوم الخميس الموافق الرابع من أبريل المقبل.
عمان - قوات سلاح الجو الاردني تنفذ عملية انزال جوي إلى قطاع غزة لأجهزة ومعدات طبية كبيرة مقدمة من جمعية الهلال الاحمر الكويتي في اطار التخفيف من معاناة اهالي قطاع غزة لما يتعرضون له من اوضاع انسانية صعبة.
غزة - السلطات الصحية في غزة تعلن عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على المتلقين للمساعدات الإنسانية في شارع الرشيد قبل يومين إلى 118 شهيدا و760 جريحا.
واشنطن - القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تعلن انها نفذت مع القوات الجوية الاردنية أول عملية إنزال جوي مشترك للمساعدات الانسانية للمدنيين المتضررين من الصراع المستمر في قطاع غزة أسقطت خلالها أكثر من 38 الف وجبة على طول ساحل القطاع.
طهران - النتائج الأولية الرسمية للانتخابات التشريعية الإيرانية تظهر تقدم مرشحي التيار المحافظ في طهران بعد فرز أصوات 1960 مركزا من بين خمسة آلاف مركز للاقتراع في العاصمة طهران. (النهاية) ر ج
MENAFN02032024000071011013ID1107926867
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.