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مقتل 3 عسكريين إسرائيليين وإصابة 14 في معارك غزة

3/2/2024 11:23:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الجيش الإسرائيلي أمس، مقتل ثلاثة جنود في المعارك بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى الجيش منذ بدء الحرب إلى 585 عسكريا.
وبحسب الجيش، قتل الجنود الثلاثة إثر استهداف مبنى تحصنوا فيه بمدينة خان يونس، والقتلى هم الرقيب دوليف مالكا 19 سنة، والرقيب أفيك تيري 19 سنة، والرقيب يانون يتسحاق 20 سنة، جميعهم مقاتلون في الكتيبة 450.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الحدث الذي قتل فيه الجنود وقع في منطقة عبسان شرق خان يونس، حيث دخلت قوة كبيرة من الجيش إلى داخل أحد المباني وبعد دخولهم تم تفجير عبوات ناسفة أدت إلى مقتل 3 جنود وإصابة 14 آخرين حالة 5 منهم خطيرة وتدخلت وحدة الإنقاذ 669 لسحب الجرحى من تحت الأنقاض.
وأضافت إذاعة الجيش، كان قائد الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي العميد دان غولدفوس قد وصل إلى مكان الحادث للتحقيق فيه وفي مختلف جوانب الحادث، وبحسب التحقيقات الأولية حددت القوة المقاتلة الفلسطينيين في المنطقة وقمنا بتوجيه طائرة مقاتلة لمهاجمتهم.

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