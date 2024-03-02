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انتخابات جديدة في بلغراد بعد اتهامات بالتزوير في اقتراع ديسمبر

3/2/2024 11:23:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن رئيس بلدية بلغراد بالوكالة أمس أن المدينة ستنظم اقتراعا جديدا بعدما شابت عمليات التصويت خلال الانتخابات البلدية والتشريعية الصربية في ديسمبر 2023 شبهات بحدوث مخالفات.
وقال رئيس بلدية العاصمة الصربية ألكسندر سابيتش في ختام اجتماع للحزب التقدمي الصربي الذي يتزعمه الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش والذي فاز بالانتخابات «قررنا (...) إجراء انتخابات جديدة في بلغراد».
في نهاية فبراير، قدر مراقبو مكتب المؤسسات الديموقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن انتخابات ديسمبر «هيمن عليها التدخل الحاسم للرئيس، ما خلق بالإضافة إلى المزايا النظامية للحزب الحاكم، ظروفا غير عادلة للمرشحين».
وأفاد المراقبون الدوليون في وقت سابق بحدوث «مخالفات» أثناء التصويت، بينها عمليات «شراء أصوات» و«إضافة أصوات (مزورة) في صناديق الاقتراع» لا سيما في بلغراد.
وطالبت المعارضة المحكمة العليا في صربيا بإلغاء الانتخابات، غير ان طلبها قوبل بالرفض.
وأكد سابيتش أن قرار إعادة تنظيم الانتخابات في بلغراد لا علاقة له باتهامات التزوير ولا بالقدرة على تشكيل أغلبية.
وأضاف «لقد رفعنا المستوى (في ما يتعلق بشرعية الاقتراع). اتخذنا قرارا ليس في صالحنا، لكننا لسنا خائفين».
وامس طلب الرئيس ألكسندر فوتشيتش الذي لا يقود رسميا الحزب الحاكم، من الحزب التقدمي الصربي اتخاذ قرار تنظيم انتخابات جديدة في بلغراد.
واعتبر ائتلاف المعارضة الرئيسي «صربيا ضد العنف» قرار الحزب الحاكم بمثابة انتصار للمتنافسين في الانتخابات.
وقالت القيادية في الائتلاف دوبريتشا فيسيلينوفيتش لوكالة فرانس برس «يشكل تنظيم انتخابات جديدة في بلغراد انتصارا للمراقبين والمواطنين الذين صوروا (الأدلة) على التزوير والمجتمع المدني (...) والمعارضة برمتها».
وأضافت «المرحلة المقبلة هي النضال المشترك لتحديد الظروف» التي ستجري فيها الانتخابات.
واعتبر مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن الحملة الانتخابية شابها «خطاب حاد وتحيز إعلامي وضغط على موظفي القطاع العام وإساءة استخدام الموارد العامة».

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