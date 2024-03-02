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الآلاف يتظاهرون في تونس تنديدا بالوضع الاقتصادي

3/2/2024 11:23:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تظاهر آلاف من أنصار «الاتحاد العام التونسي للشغل» أمس أمام مقر رئاسة الحكومة في العاصمة تنديدا بالوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي. وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في خطاب أمام المتظاهرين «في كل مرة يشتد الخناق الاقتصادي والاجتماعي والفشل في رسم السياسات والخيارات الوطنية».
ورأى أن «الحوار الاجتماعي والاقتصادي مغلق تماما اليوم»، معتبرا أن تمكّن الدولة من سداد مستحقات ديونها الخارجية خلال العام 2023 «جاء على حساب الشعب وندرة المواد الأساسية».
وانتقد الطيوبي تطبيق «املاءات صندوق النقد الدولي» على حساب التونسيين.
ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا فيها «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عماد الديموقراطية الحقيقية»، و«دفاعا عن الحوار الاجتماعي والمقدرة الشرائية»، وفقا لمراسل وكالة فرانس برس.
وكانت البلاد توصلت إلى اتفاق أوّلي مع صندوق النقد الدولي نهاية العام 2022 للحصول على قرض وضخّ ملياري دولار في اقتصادها، لكن المفاوضات تعثّرت حين رفض الرئيس قيس سعيّد الإصلاحات التي أوصت بها المؤسسة المالية الدولية.

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