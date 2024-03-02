تشاد ديبي يترشح لانتخابات الرئاسة والمعارضة تتهمه بـ اغتيال زعيمها ورايتس ووتش تطالب بتحقيق مستقل

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم منذ 2021 في تشاد الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، ترشحه أمس للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من مايو، بعد ثلاثة أيام من مقتل منافسه الرئيسي يحيى ديلو جيرو على يد الجيش فيما عدته المعارضة «إعداما».وقال «أنا محمد إدريس ديبي إتنو مرشح للانتخابات الرئاسية 2024 تحت راية ائتلاف أحزاب (بور آن تشاد أوني)» (لتشاد موحدة)، الذي طلب منه الترشح.

واتهم حزب يايا ديلو جيرو، أبرز معارض في تشاد، الجيش «بإعدام زعيمه من مسافة قريبة» الأربعاء الماضي لإقصائه من خوض الانتخابات الرئاسية المقررة بعد شهرين ضد ابن عمته رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو.وقال الأمين العام للحزب الاشتراكي بلا حدود روبرت غامب لوكالة فرانس برس: «إنه إعدام، لقد أطلقوا عليه النار من مسافة قريبة لإعدامه لأنه أصبح مصدر إزعاج».ويتهم الحزب ومعارضون آخرون السلطات بـ «اغتيال» يايا ديلو جيرو (49 عاما) في مقر الحزب لاستبعاده من الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 مايو.ووجه غامب اصبع الاتهام إلى الحرس الرئاسي، وهو وحدة النخبة في الجيش المسؤولة عن أمن رئيس الدولة، بقيادة الهجوم على مقر الحزب في وسط نجامينا.من جهتها، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس، إلى إجراء تحقيق مستقل مدعوم من الخارج في مقتل ديلو جيرو زعيم اكبر حزب معارض في تشاد.وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان إن «مقتل مرشح رئاسي محتمل خلال هجوم شنته قوات الأمن التشادية على مقر حزب معارض يثير مخاوف بشأن الأجواء التي ستكون عليها الانتخابات المقررة في مايو».وأوضح مدير منطقة وسط أفريقيا لويس مادج «الظروف المحيطة بمقتل يايا ديلو غير واضحة، لكن مقتله العنيف يبرز الأخطار التي يواجهها السياسيون المعارضون في تشاد، خصوصا مع اقتراب الانتخابات».وأضافت المنظمة الحقوقية في بيانها أنها «اطلعت على صور عدة أرسلها مصدر موثوق مقرب من ديلو تظهره مقتولا برصاصة واحدة في الرأس».ووفق الحكومة، كان ديلو مطلوبا بتهمة التحريض على «محاولة اغتيال» مفترضة لرئيس المحكمة العليا قبل 10 أيام، وقاد هجوما على مقر جهاز الاستخبارات النافذ الثلاثاء.ونفى المعارض ذلك بشدة في رسالة صوتية بعثها إلى وكالة فرانس برس قبل ساعات من مقتله، واتهم المجلس العسكري الحاكم بحياكة تهم بحقه بهدف استبعاده من الانتخابات الرئاسية.ويتداول أقرباء ديلو منذ الخميس صورة على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر جثة شخص يشبه المعارض الراحل مع آثار رصاصة ظاهرة في الرأس.