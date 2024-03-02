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ترقب لإعلان نتائج انتخابات البرلمان الإيراني ونسبة مشاركة ضعيفة

3/2/2024 11:23:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يسود الترقب النتائج التي ستسفر عنها انتخابات مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة الإيراني المتوقع إعلانها اليوم لما لها من أهمية ودلالات، باعتبارها اختبارا للسلطة لأنها الأولى منذ الحركة الاحتجاجية الواسعة التي هزت البلاد عقب وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر 2022، فيما يتوقع ان يتمكن المحافظون من الاحتفاظ بمقاليد الحكم.
وأعلنت وزارة الداخلية عبر التلفزيون بدء عمليات فرز الأصوات بعدما صوت الإيرانيون أمس الأول لاختيار أعضاء مجلس الشورى الـ 290 و88 عضوا في مجلس خبراء القيادة المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية والإشراف على عمله وعلى إمكان إقالته.
وأوردت وكالة أنباء فارس أن نسبة المشاركة بلغت «أكثر من 40%»، مشيدة «بفشل خطة مقاطعة الانتخابات التي أثارها أعداء أجانب».
ولم يشارك المعتدلون ولا المحافظون ذوو الثقل في الانتخابات، ووصفها الإصلاحيون بأنها غير حرة وغير نزيهة، لتدور المنافسة بشكل أساسي بين المتشددين والمحافظين غير البارزين الذين أعلنوا الولاء لمثل الثورة الإسلامية.
وللمرة الأولى، لم يدل زعيم التيار الإصلاحي الرئيس السابق محمد خاتمي (1997-2005) بصوته، وفق ما أفاد مسؤولون إصلاحيون.
وكان صــــرح قبــــل الانتخابات أن إيران «بعيدة جدا عن انتخابات حرة وتنافسية»، لكنه لم يدع إلى المقاطعة، خلافا لمعارضين في المنفى.
وشارك عدد قياسي من المرشحين بلغ 15200 مرشح في انتخابات مجلس الشورى.
وأثنى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على «حضور» الإيرانيين إلى صناديق الاقتراع، معلنا عن «فشل تاريخي جديد لحق بأعداء إيران بعد أعمال الشغب» في 2022.
غير أن نسبة المشاركة المعلنة تبقى أدنى منها في الانتخابات السابقة قبل 4 سنوات، حين أدلى 42.57% من الناخبين بأصواتهم، وكان هذا أدنى معدل منذ إعلان الجمهورية الإسلامية عام 1979.
وفي ظل غياب منافسة فعلية من الإصلاحيين والمعتدلين، يرى خبراء أن معسكر الأغلبية المكون من جماعات محافظة ومحافظة متشددة، سيستمر في السيطرة إلى حد كبير على مجلس الشورى.
وبعد إبطال ترشيح العديد من مرشحيها، نددت جبهة الإصلاح، الائتلاف الرئيسي للأحزاب الإصلاحيـــــة، بانتخابات «مجردة من أي معنى وغير مجدية في إدارة البلاد»، رافضة المشاركة فيها.
وتم تهميش الأحزاب الوسطية والإصلاحية والمعتدلة التي لا تأمل بالفوز سوى بعدد ضئيل من المقاعد بعد رفض العديد من مرشحيها.

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