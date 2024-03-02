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أمين مجلس التعاون بيان الفصائل الفلسطينية في موسكو انطلاقة إيجابية

3/2/2024 11:23:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أمس بالبيان الصادر عن اجتماع الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية (موسكو).
وقال البديوي في بيان إن «مخرجات بيان الاجتماع هي انطلاقة إيجابية للبدء بعمل سياسي موحد يؤكد تطلع القوى والفصائل الفلسطينية المشاركة فيه إلى توحيد الصف الفلسطيني وتشكيل حكومة تضم كل أطياف الشعـــب الفلسطيني الشقيق بما يخدم تطلعاته في ظل الظروف الحرجة والتحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة».
وأكد في هذا المجال أن دول مجلس التعاون تدعم جميع النتائج والحلول التي تخدم القضية الفلسطينية وتضمن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

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