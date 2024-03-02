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((الإعلام)) تنظم مؤتمر ((التواصل السياحي)) للاطلاع على التجارب الناجحة في المنطقة

3/2/2024 11:23:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تنظم وزارة الإعلام يوم الثلاثاء المقبل مؤتمر (التواصل السياحي) للاطلاع على التجارب السياحية الناجحة في منطقة الخليج العربي والتواصل مع الجهات المحلية المتخصصة.
وقال الوكيل المساعد لقطاع السياحة في وزارة الإعلام بالتكليف أسامة المخيال لـ (كونا) إن المؤتمر الذي يستمر ليوم واحد يأتي بحضور ومشاركة مسؤولين خليجيين ومدير الإدارة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية بسمة الميمان.
وأضاف المخيال ان المؤتمر الذي يأتي أيضا بمشاركة عدد من الأكاديميين والمختصين ومسؤولي القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالجانب السياحي والاقتصادي سيناقش عبر جلسات عمله أهم الموضوعات في إطار علمي.
وأفاد بأن المؤتمر سيبحث كيفية وضع الأسس الصحيحة لتعزيز القطاع السياحي بما يتناسب مع الكويت من خلال بحث التجارب المشابهة في دول المنطقة وكذلك طرح أفكار لجذب المستثمرين من الداخل والخارج لاستثمار الإمكانات الطبيعية والبشرية المتاحة في الكويت.
وذكر أن جلسات عمل المؤتمر ستتطرق إلى موضوعات مهمة منها (التجارب السياحية الخليجية) و(تمكين السياحة.. رؤية ومستقبل) و(السياحة والمجتمع المدني).
ولفت المخيال إلى أن القطاع السياحي لم يعد رفاهية أو ترفيها فحسب إنما صناعة كبيرة تمثل رافدا اقتصاديا مهما لأي دولة، مضيفا ان استثمار الإمكانات المتاحة في الدولة بشكل صحيح وتوظيفها بشكل يتوافق مع متطلبات السياحة سيؤتي ثماره وهو ما رأيناه في تجارب الدول الخليجية.

MENAFN02032024000130011022ID1107926831

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