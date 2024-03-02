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((الإحصاء)) تطرح رؤية الكويت في عدد من القضايا المتخصصة

3/2/2024 11:23:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت الإدارة المركزية للإحصاء في أعمال الدورة الـ55 للجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث طرحت رؤية البلاد في عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال منها تطوير وهيكلة (اللجنة) والبرنامج العالمي لتعداد السكان ومؤشرات خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وقالت المدير العام للإدارة المركزية للإحصاء بالتكليف وفاء اليحيى في بيان تلقته «كونا» إن اللجنة الأممية قد أشادت برؤية الكويت التي تم طرحها خلال الاجتماعات التي عقدت في الفترة ما بين 27 فبراير الماضي و1 مارس الجاري.
وأوضحت اليحيى أن الدورة الـ55 للجنة الأممية (وهي أعلى هيئة في النظام الإحصائي العالمي) قد ركزت على مجموعة من الموضوعات منها المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية وأساليب عمل (اللجنة) والمؤشرات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة وعلوم البيانات وغيرها.
وأفادت بأنه وخلال الاجتماعات التي عقدت بمشاركة ممثلي المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالعمل الإحصائي وممثلي الأجهزة الإحصائية في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة قدمت دولة الكويت كذلك رؤيتها بشأن التوصيات والتقارير الدولية والموضوعات المعنية بتطوير وهيكلة (اللجنة الإحصائية) التي رفعت بدورها هذه التقارير على موقعها باسم الدولة وفقا لكل وثيقة.
وذكرت ان الكويت قد «تبنت رؤيتها باسم المجموعة العربية والخليجية وذلك بعد بالتنسيق مع الدول العربية الأعضاء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) والدول الخليجية الأعضاء في المركز الإحصائي الخليجي».
وأضافت اليحيى أن الكويت قد أعربت خلال الاجتماعات عن دعمها للجهود الرامية إلى المساعدة على الامتثال للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية بما يضمن جودتها وموثوقيتها ومن ثم تعزيز دور هذه الإحصاءات في صنع القرارات السياسية والتنموية.
ولفتت إلى ترحيب الكويت بإنشاء مجلس استشاري مستقل يعنى بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية لتعزيز وتطوير ودعم الدول الأعضاء على «ألا يخرج المجلس المقترح عن الإطار الفني».
وأشارت إلى أن الكويت ثمنت كذلك جهود (اللجنة الإحصائية) الهادفة إلى تطوير عملها ودورها الأساسي لتبادل المعرفة والممارسات في جميع المجالات بغية تطوير المعايير الإحصائية الدولية ومن ثم دعم وتعزيز النظم الإحصائية الوطنية المستدامة.
وأوضحت اليحيى أن الكويت قامت بمراجعة مشروع القرار لوضع رؤيتها بشأن إنشاء لجنة إحصائية شاملة، وأعدت تقريرين فنيين بهذا الشأن فضلا عن أهمية البدء بالأعمال التحضيرية لجولة تعدادات 2030 موضحة أن الإدارة المركزية للإحصاء بدأت بمشروع الربط الآلي مع الجهات الإدارية المصدرة للبيانات والاطلاع على سجلاتها لتهيئتها للتعداد القادم.
وبينت أن الكويت أشادت أيضا بالتقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لتحديث الإحصاءات إضافة إلى الترحيب بإنشاء إطار متكامل لإدارة وضمان الجودة للإحصاءات والبيانات الضخمة والمعلومات الجغرافية المكانية.
ولفتت إلى أن وفد الكويت قد شارك في مجموعة من الاجتماعات الرسمية وغير الرسمية على هامش أعمال الدورة مثل اجتماع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) واجتماع لجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي علاوة على اجتماعات ثنائية مع رؤساء وممثلي بعض وفود المراكز الاحصائية الخليجية والعربية والأجنبية بهدف تبادل الخبرات وتدعيم التعاون على المستوى الثنائي والصعيدين الإقليمي والدولي.

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