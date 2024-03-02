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الجمعية التطوعية النسائية: معرض ((فلسطين بعيون كويتية)) يعبر عن رسوخ القضية الفلسطينية بأذهان أبنائنا

3/2/2024 11:23:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت رئيس مجلس إدارة الجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية الشيخة فادية السعد أهمية معرض «فلسطين بعيون كويتية» في توعية الأجيال الحاضرة والمستقبلية بأهمية القضية الفلسطينية في وقت تعبر لوحاته عن رسوخها في أذهان أبنائنا.
وأثنت الشيخة فادية السعد في تصريح للصحافيين عقب افتتاح المعرض الذي نظمته مدرسة الشهيدة أسرار القبندي ثنائية اللغة ويضم 77 لوحة فنية من 16 مدرسة على التنظيم الفائق للمعرض وتفاعل ومشاركة عدد كبير من مدارس الكويت فيه.
وقالت إن اللوحات المشاركة تسلط الضوء على ركائز محددة للقضية الفلسطينية منها شجرة الزيتون التي يعود تاريخها لآلاف السنين والمفتاح الذي يرمز إلى عودة الفلسطينيين من أنحاء العالم إلى أرضهم، فضلا عن الطرق التي استعملها أهل فلسطين للتعبير عن ذاتهم أمام آلة القمع الصهيونية.
وأكدت أن توعية الأجيال واجب على كل إنسان عربي مسلم وترسيخ فكرة أن فلسطين عربية في أذهانهم فما يحدث الآن من ممارسات همجية وحشية لا يمس العرب والمسلمين فقط بل يمس الإنسانية ككل.
وأوضحت أن المواقف المبدئية لدولة الكويت جاءت ترسيخا لمكانتها كمركز إنساني عالمي واستمرارا لسياستها الخارجية التي ترتكز على العمل الإنساني وتعزيز انتمائها العربي والإسلامي بوصف القضية الفلسطينية هي القضية المحورية والمركزية الأولى للعرب والمسلمين.
وذكرت الشيخة فادية السعد أن الكيان الصهيوني عبارة عن آلة قتل ولا يتصرف الا كنظام مارق عن كل النظم الإنسانية والبشرية ومصيره الرضوخ للنظام الدولي والقبول بدولة فلسطين.
من جانبه، قال السفير الفلسطيني رامي طهبوب في تصريح مماثل إن الكويت دائما تغمرنا بمشاعر المحبة الصادقة والتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهذا ليس بجديد على هذا البلد الأكثر دعما للقضية الفلسطينية بل انها احتضنت الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 حتى اليوم.
وأضاف طهبوب أن المعرض مبادرة رائعة وامتداد لوقوف الكويت إلى جانب فلسطين خلال هذا العدوان الهمجي، لافتا إلى أن ما شاهده من لوحات فنية تعكس تفكير جيل جديد من مختلف الجنسيات من مدارس ثنائية اللغة تهتم بالثقافات المتنوعة.
وذكر أن اللوحات المشاركة لأبناء من سن 9 إلى 13 عاما تعطي أملا كبيرا وتوضح مدى إدراكهم للحق الفلسطيني، متقدما بجزيل الشكر والتقدير للطلاب والطالبات الذين أبهرونا بطريقة شرحهم للوحاتهم.
وأكد أن فلسطين ستبقى بخير بوجود الأجيال التي نضع فيها الأمل في غد مشرق لفلسطين وأمتنا العربية، معربا عن شكره وتقديره لما قامت به مدرسة أسرار القبندي ثنائية اللغة للتعبير عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني.
من جهتها، قالت المدير المالي والإداري لمدرسة أسرار القبندي الشيخة نبيلة سلمان الحمود الصباح في كلمتها خلال حفل الافتتاح إن المعرض يجسد عبقرية طلبتنا المشاركين من مختلف المدارس بلوحات تنبض بحب الكويت وتأييدها الراسخ للقضية الفلسطينية، مسلطين الضوء على مأساة غزة بألوان فنية تعبيرية.
ولفتت الشيخة نبيلة الصباح إلى تفجر الإبداعات الطلابية بألوان الإنسانية وانسجامها في لحن منفصل يعكس حب الكويت العارم وتأكيد تضامنها اللافت مع المأساة الفلسطينية في تحف فنية تعبيرية تحمل رسائل قوية تدعو للوعي والتأمل في ظروف غزة ومعاناة شعبها.
وأشارت إلى حرص مدرسة أسرار القبندي على غرس هذه الروح العربية الإسلامية داعية الجميع إلى الاستمتاع بتجربة فنية فريدة تتجاوز حدود اللوحة وتلمس أوجاع الواقع بكل عمق يجمع بين الفن والوعي الاجتماعي بشكل استثنائي.
بدورها، قالت مديرة المدرسة سوسن الكندري إن أمتنا العربية رمز للحضارة الإنسانية ودائما ما ارتبط بناء الحضارات بالفن والعمارة، لافتة إلى استعمال العرب للفنون لتكوين هويتهم ودائما ما كان الفن متنفسا نلجأ إليه للتعبير عن المشاعر.
وأشارت الكندري إلى أنه «عطفا على الأحداث الدامية التي أصابت قلب العروبة النابض تم تنظيم هذا المعرض الفني من منطلق الإيمان الراسخ بأهمية التعبير عن تضامننا وتلاحمنا ورفضنا لكل ما يمس قضية العرب الأولى»، منوهة بما أولته الكويت على مر العصور من اهتمام بتلك القضية.

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