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الموافقة على اتفاقية بين الكويت وروسيا بشأن التعاون العسكري الفني

3/2/2024 11:23:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر مرسوم رقم 26 لسنة 2024 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون العسكري الفني جاء فيه:
٭ مادة أولى: الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون العسكري الفني والموقعة في 3 يوليو 2023 في مدينة موسكو، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم.
٭ مادة ثانية: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وفيما يلي تفاصيل الاتفاقية:
استرشادا بالسعي المشترك لتعزيز العلاقات الودية بين حكومة الكويت وحكومة روسيا الاتحادية، واستعدادا للتعاون طويل الأجل المشترك في المجال العسكري الفني القائم على مبادئ الاحترام والسيادة والاستقلال والسلام الإقليمى المتبادل، ومراعاة للاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة روسيا -الاتحادية بشأن التعاون الدفاعي، الموقعة في 29 نوفمبر 1993، ورغبة الطرفين في التعاون بمجال شراء وتوريد معدات التسليح والدفاع والخدمات المساندة بالإضافة إلى صيانة وتحديث المعدات العسكرية الروسية والمنظومة المملوكة حاليا لحكومة دولة الكويت والخدمات المتعلقة بإدامتها، فقد وافق الطرفان على ما يلي:
مادة 1 ـ مجالات التعاون
يتشارك الطرفان في التعاون العسكري الفني بالمجالات التالية:
1 ـ إمداد الأسلحة والمعدات العسكرية وغيرها من المنتجات ذات الأغراض العسكرية.
2 ـ ضمان تشغيل وإصلاح وتحديث المنتجات ذات الأغراض العسكرية.
3 ـ إمداد قطع الغيار والمجمعات والوحدات والأدوات وعناصر الدعم والتدريب الخاصة وأي مواد أخرى تمت بصلة للمنتجات ذات الغرض العسكري.
4 ـ تقديم الخدمات في ميدان التعاون العسكري الفني.
5 ـ التعاون في تطوير البحث العلمي وتصنيع المنتجات.
6 ـ تعيين المتخصصين لتقديم المساعدة في تنفيذ البرامج المشتركة في ميدان التعاون العسكري الفني.
7 ـ تدريب الموظفين في المؤسسات التعليمية المعنية مع مراعاة احتياجات وقدرات الطرفين.
8 ـ أي مجالات أخرى للتعاون العسكري الفني فيما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.
مادة 2 ـ الهيئات والمنظمات المعنية
الجهات المختصة لتنفيذ هذه الاتفاقية في كلا الطرفين هي كالتالي:
أ ـ عن حكومة دولة الكويت: وزارة الدفاع.
ب ـ عن حكومة روسيا الاتحادية الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني.
يتعين على كلا الطرفين إخطار كل منهما الآخر خطيا من خلال القنوات الديبلوماسية بشأن أي تغييرات تطرأ على الأسماء أو الهيئات المعنية.
يجب أن تكون الهيئات المعنية لدى الطرفين مخولة بموجب تشريعاتها للقيام بنشاط التجارة الخارجية فيما يتعلق بالأسلحة والمعدات
العسكرية وأي منتجات أخرى ذات أغراض عسكرية.
مادة 3 ـ ترتيبات التنفيذ
لعرض تنفيذ هذه الاتفاقية، يجوز للطرفين أو الهيئات المعنية لديها، إذا اقتضت الضرورة، إبرام الاتفاقيات والعقود ذات الصلة والتي من شأنها تحديد تعريفات وكميات وسعر المنتجات العسكرية التي يجب توريدها، والعمل الذي يتعين القيام به، ويخضع التعاون بين الطرفين بموجب الاتفاقية الحالية لتشريعات الطرفين.
مادة 4 ـ النقل لطرف ثالث
لا يجوز لأي من الطرفين دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر، أن يبيع أو ينقل لطرف ثالث ـ سواء كانت منظمات دولية أو كيانات قانونية أجنبية أو/ وأشخاص عاديون ـ أي أسلحة أو معدات عسكرية والوثائق الفنية المتعلقة بإنتاجها وكذلك المنتجات ذات الأغراض العسكرية التي تم تلقيها أو الحصول عليها أو اكتسابها في سياق التعاون العسكري الفني، وإبرام العقود بهذا الشأن بموجب الاتفاقية الحالية.
مادة 5 ـ أمن المعلومات
1 ـ لا يجوز استخدام المعلومات التي يتلقاها أحد الطرفين أثناء تنفيذ التعاون بموجب الاتفاقية الحالية لإلحاق الضرر بالطرف الآخر.
2 ـ يجب أن تكون المعلومات التي يتم نقلها أو المعلومات التي تخص تنفيذ الاتفاقية الحالية بين الطرفين محاطة بالسرية.
3 ـ لا يجوز للطرفين نقل معلومات إلى طرف ثالث بشأن التعاون الذي تم تلقيه في إطار تحقيق الاتفاقية دون موافقة مسبقة من الطرف الآخر.
4 ـ في سياق التعاون بين الطرفين، ينبغي على الطرفين بشكل مستقل أو مشترك تحديد مدى سرية المعلومات التي يتم نقلها بموجب هذه الاتفاقية أو التي تكون نتيجة تنفيذها.
5 ـ يجب أن تحمل تلك المعلومات درجة السرية التالية:
٭ في روسيا الاتحادية ـ للاستخدام الرسمي.
٭ في دولة الكويت ـ محظور.
6 ـ يجب على الطرف المتلقي للمعلومات السرية، أن يضمن حماية تلك المعلومات وفقا لتشريعاته المحلية.
7 ـ تخضع الإجراءات الشكلية لتبادل المعلومات السرية بين الطرفين فضلا عن شروط وتدابير حمايتها أثناء تنفيذ هذه الاتفاقية وعند إنهائها لإجراء اتفاقية منفصلة بين الطرفين بهذا الشأن.
8 ـ السماح بالدخول للمنشآت والمؤسسات الصناعية العسكرية على أراضي الطرف الآخر وفقا لتشريعاتها المحددة ووفقا للإجراءات المتفق عليها بين الطرفين.
مادة 6 ـ حقوق الملكية الفكرية
1 ـ يدرك الطرفان أن المنتجات ذات الأغراض العسكرية التي تم إنشاؤها أو استخدامها أو نقلها في سياق التعاون العسكري الفني الثنائي قد تتخلله نتائج للأنشطة أو الملكية الفكرية التي تنتمي إلى أحد الطرفين و/أو إلى أفراد طبيعيين و/أو قانونيين وجميعهم سواء.
2 ـ ووفقا للتشريعات المحلية لكل من الطرفين والاتفاقيات الدولية التي هم طرف فيها، يجب على كل طرف اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الحماية القانونية لنتائج الأنشطة الفكرية و/أو حماية الملكية الفكرية المذكورة في الفقرة 1 من المادة الحالية، فضلا عن منع الاستخدام غير المشروع لنتائج تلك الأنشطة الفكرية و/أو الملكية الفكرية.
3 ـ يجب أن يتم تحديد وتعيين الحقوق بشأن نتائج الأنشطة الفكرية التي تم إنشاؤها أثناء تنفيذ هذه الاتفاقية وضمانات الحماية والاستخدام القانوني لها، فضلا عن طرق حماية واستخدام الملكية الفكرية الواردة والتي تم استخدامها ونقلها أثناء تنفيذ الاتفاقية الحالية من خلال إجراء اتفاقية منفصلة بين الطرفين بهذا الشأن.
مادة 7 ـ تعزيز المراقبة
يحق للطرف المورد (المرسل) التحقق من استخدام أنواع معينة من المنتجات ذات الأغراض العسكرية.
ويجب أن تتم إجراءات تنفيذ هذا التحقق من خلال إجراء اتفاقية منفصلة بين الطرفين بهذا الشأن.
مادة 8 ـ اللجنة الحكومية
من أجل ضمان التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية الحالية وما يليها من اتفاقيات مبرمة وعقود في مجال التعاون العسكري الفني، يجب على الطرفين عند الضرورة إنشاء لجنة حكومية دولية وفرق عمل، ويقوم كل طرف بتحديد الأقسام المحلية منها.
ويتم تحديد اختصاص وطريقة عمل اللجنة المشتركة بين الحكومتين و/أو مجموعات العمل بشكل متبادل من قبل رؤساء أقسامها المحلية.
مادة 9 ـ تسوية النزاعات
أي خلاف بشأن تفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية تتم تسويته وديا بين الطرفين من خلال المفاوضات والمشاورات الثنائية.
مادة 10 ـ التعديلات
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين في أي وقت، والتي يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال البروتوكولات.
مادة 11 ـ حيز النفاذ والإنهاء
1 ـ تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام الطرفين إخطارا كتابيا من الطرف الآخر عبر القنوات الديبلوماسية، باستكماله لكل الإجراءات الدستورية والقانونية الداخلية لنفاذها.
2 ـ هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة 5 سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عن رغبته في إنهاء هذه الاتفاقية عبر القنوات الديبلوماسية قبل 6 أشهر من تاريخ انتهائها.
3 ـ في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية فإن المشاريع التي يتم تنفيذها وفقا لهذه الاتفاقية ستظل سارية المفعول لحين الانتهاء منها، وفي حال إنهاء الاتفاقية الحالية فإن الالتزامات المحددة في الفقرات 4، 5، 6، 7.
ستظل نافذة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وقعت هذه الاتفاقية في مدينة موسكو يوم الاثنين 15 ذو الحجة 1444هـ، الموافق 3 يوليو 2023م، من نسختين أصليتين باللغات الإنجليزية والعربية والروسية، وتكون جميع النصوص متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي.

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