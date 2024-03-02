Sunday, 03 March 2024 08:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سفيرنا في لندن: دور بطولي لبريطانيا في تحرير الكويت وحماية سيادتها

3/2/2024 11:23:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشاد سفيرنا لدى المملكة المتحدة بدر العوضي بالدور البطولي الذي أدته بريطانيا في تحرير الكويت من براثن غزو النظام العراقي الغاشم وخصوصا الجنود البريطانيين ومن الكتيبة الايرلندية الملكية.
جاء ذلك في حفل العشاء السنوي الذي أقامته الكتيبة الملكية الإيرلندية (جرذان الصحراء) أمس الأول الجمعة والذي دشنته في الـ 28 من فبراير من عام 1994 لإحياء الذكريات والحفاظ على أواصر الصداقة بين الجنود الايرلنديين المشاركين في حرب تحرير الكويت في عام 1991.
وقال السفير العوضي في كلمته للحضور - الذي كان من بينهم رئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجور - إن «ما علمنا إياه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد أن نتذكر ونذكر أبناءنا دوما بحب واحترام بريطانيا لدورها الحيوي في تحرير الكويت وحماية سيادتها».
وأعرب عن سعادته لحضور هذه المناسبة التي تتزامن مع احتفالات أعياد الكويت الوطنية، العيد الوطني الـ 63 والذكرى الـ33 ليوم التحرير، بالإضافة إلى ذكرى مرور 125 عاما على الشراكة الكويتية - البريطانية. من جهته، قال اللواء باتريك كوردينغلي قائد الفرقة المدرعة السابعة المعروفة باسم (جرذان الصحراء) خلال حرب التحرير في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن «المشاركة في حرب تحرير الكويت تغمرنا بالشعور بالإنجاز الضخم».
وأضاف أن «عناصر القوات التي شاركت في الحرب تحيي ذكرى ما أنجزته في كل عام بإحساس بالفخر والسعادة لمساعدة شعب الكويت». وأشاد كوردينغلي بالتطور العمراني الذي شهدته الكويت على مدى 33 عاما مضت منذ التحرير والذي لمسه خلال زياراته المتكررة لها والتي كان آخرها قبل أربعة أعوام.
من جانبه، قال الجنرال آرثر دينارو قائد فوج الشعبة البريطانية التي شاركت في حرب تحرير الكويت في تصريح مماثل لـ«كونا» ان الفوج كان يجري استعداداته اللازمة في السعودية لنحو خمسة أشهر وحالما صدر الأمر بدخول العراق تحرك الفوج المكون من 68 دبابة بسرعة كبيرة ومر بحقل ألغام يمتد مسافة 16 كيلومترا.
وأضاف دينارو أنه دائما يتذكر أن الدبابة التي كان على متنها مزودة بمعدات حماية من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية تحسبا لاحتمال استخدام قوات النظام العراقي البائد أسلحة الدمار الشامل وسط تحذيرات من احتمال سقوط عدد كبير من الجنود إلا أن أحدا منهم لم يقتل ولكن لحقت إصابات بعدد منهم. وأوضح أنه عند وصول الفوج إلى طريق البصرة عند نحو الساعة السابعة والنصف صباح يوم 28 فبراير من عام 1991 كان منظما ويسير بسرعة كبيرة باتجاه الكويت ليقطع الطريق على جنود النظام العراقي المنسحبين، وتم إعلان وقف إطلاق النار في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم ذاته، مستذكرا انه قال لجنود الفوج «كل يوم قادم ابتداء من اليوم سيكون يوما جيدا».
وأضاف ان «الفوج وصل في اليوم التالي إلى مدينة الكويت ورأينا الدمار الذي لحق بها إلا أننا كنا سعداء جدا بمساهمتنا في التحرير».
وخلال الحفل عرض أحد الجنود المشاركين في حرب التحرير مذكرة كان يدون فيها تفاصيل خطط الهجوم العسكري.

MENAFN02032024000130011022ID1107926826

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث