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بالفيديو.. فريق الدعم الطلابي في البحرين أقام احتفالاً بمناسبة الأعياد

3/2/2024 11:23:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام فريق الدعم الطلابي الكويتي في مملكة البحرين احتفالا بمناسبة الأعياد الوطنية للطلاب الكويتيين الدارسين في مملكة البحرين الشقيقة وللشعب البحريني الشقيق.
وتضمن الحفل إقامة عدة أنشطة وفعاليات من ضمنها العرضة الكويتية وعرض خاص لتاريخ الكويت منذ نشأتها حتى اليوم، متمنين أن يعيد الله الاحتفالات على الكويت بكل الخير والازدهار والأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

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