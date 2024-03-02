بالفيديو.. فريق الدعم الطلابي في البحرين أقام احتفالاً بمناسبة الأعياد

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام فريق الدعم الطلابي الكويتي في مملكة البحرين احتفالا بمناسبة الأعياد الوطنية للطلاب الكويتيين الدارسين في مملكة البحرين الشقيقة وللشعب البحريني الشقيق.
وتضمن الحفل إقامة عدة أنشطة وفعاليات من ضمنها العرضة الكويتية وعرض خاص لتاريخ الكويت منذ نشأتها حتى اليوم، متمنين أن يعيد الله الاحتفالات على الكويت بكل الخير والازدهار والأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
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