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85.246 ديناراً عائدات ((بازار الجود)) لصالح أطفال غزة

3/2/2024 11:23:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن النادي الديبلوماسي الدولي أن عائدات بازار الجود الدولي الخيري الذي نظمه النادي الديبلوماسي الدولي الكويتي بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتية في فندق كراون بلازا بلغت 85.246.466 دينارا كويتيا تم تخصيص ريعه لحملة إنسانية لإغاثة ومساعدة أطفال غزة.
وأكد النادي انه تم تسليم المبلغ كاملا إلى جمعية الهلال الأحمر الكويتية لصالح الاحتياجات الطبية لأطفال غزة، معربا عن عميق امتنانه لجميع أولئك الذين دعموا هذا المسعى الإنساني الطارئ.

MENAFN02032024000130011022ID1107926824

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