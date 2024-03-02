85.246 ديناراً عائدات ((بازار الجود)) لصالح أطفال غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن النادي الديبلوماسي الدولي أن عائدات بازار الجود الدولي الخيري الذي نظمه النادي الديبلوماسي الدولي الكويتي بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتية في فندق كراون بلازا بلغت 85.246.466 دينارا كويتيا تم تخصيص ريعه لحملة إنسانية لإغاثة ومساعدة أطفال غزة.
وأكد النادي انه تم تسليم المبلغ كاملا إلى جمعية الهلال الأحمر الكويتية لصالح الاحتياجات الطبية لأطفال غزة، معربا عن عميق امتنانه لجميع أولئك الذين دعموا هذا المسعى الإنساني الطارئ.
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