هالة البدر: الشعب الهندي الأقرب إلى قلوب الكويتيين في القارة الآسيوية

السفير الهندي: بلادنا تمتلك بنية تحتية سياحية رائعة وتنوعاً ثقافياً فريداً

أسامة ديابنظمت سفارة الهند في الكويت عرضا ترويجيا سياحيا لمدة يومين بعنوان «استكشف وجرب واستمتع بالهند المذهلة» في «الأفنيوز» خلال الفترة من 29 فبراير إلى 1 مارس، حيث افتتح الوكيل المساعد لقطاع السياحة في وزارة الإعلام بالتكليف أسامة المخيال الحفل الذي شهد حضور الشيخة هالة البدر المحمد الصباح وجمهور غفير.وأكدت الشيخة هالة البدر قوة العلاقات الهندية- الكويتية، مشيرة إلى التشابه الكبير في الثقافات بين شعبي البلدين، معتبرة أن الشعب الهندي هو الأقرب إلى قلوب الكويتيين من القارة الآسيوية.ودعت الكويتيين إلى التعرف على الفرص السياحية التي تزخر بها الهند في مختلف فصول السنة، مشيدة بطيبة الشعب الهندي وحسن استقبالهم الضيوف.من جهته، أوضح السفير الهندي لدى البلاد د.أدارش سويكا أن الهند تمتلك بنية تحتية سياحية رائعة وتنوعا ثقافيا فريدا يؤهلها لتكون وجهة سياحية محببة للسائحين من مختلف أنحاء العالم.ولفت سويكا إلى أن هذا الحدث الترويجي ركز على جوانب متنوعة من السياحة الهندية واستعرض بنيتها التحتية، مثل السياحة الصيفية، والفنادق والقطارات الفاخرة، والصحة، والمثلث الذهبي للمغامرة والحياة البرية والمزيد تحت شعار «السياحة الصيفية».وأضاف أن المعرض أعطى الحضور فكرة عن أماكن في الهند مثل كشمير إلى شيملا-كولو مانالي إلى موسوري وناينيتال في الشمال، وتم عرض المسارات السياحية التي يغطيها قطارات بالاس أون ويلز الشهيرة، وقطارات مهراجا إكسبرس، وجولدن شاريوت، وديكان أوديسي، وتم توزيع كتيبات سياحية عن مختلف القطاعات السياحية في الهند للجمهور.هذا، وتضمنت الفعالية مختلف أشكال الفن والرقص الهندي، مثل بهاراتناتيام، وكاثاك، وكوشيبودي، وموهينياتام، بالإضافة إلى الرقصات الشعبية ورقصة بوليوود الشعبية المعاصرة. كما تم تنظيم أنشطة مثل تصاميم الحناء والأعمال الفنية الزردوسية والاختبارات الفورية وغيرها للتفاعل مع الزوار.