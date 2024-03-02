العيسى لـ ((الأنباء)): المرأة الخليجية تحظى باهتمام خاص من قادة ((التعاون))



المرأة تؤدي دوراً حاسماً في ميدان الديبلوماسية من بداية تعزيز العلاقات إلى تحقيق السلام والأمن 49 % نسبة شغل المرأة للوظائف القيادية في القطاع الحكومي و30.9% في «الخاص»

أعلنت مديرة إدارة الشباب بالأمانة العامة لمجلس التعاون، عضوة لجنة الإعداد والتحضير للاحتفال بالمرأة الخليجية في يوم المرأة العالمي، هنوف العيسى، أن المرأة الخليجية في دول مجلس التعاون تحظى باهتمام خاص من قبل قادة دول المجلس، حيث جاءت توجيهاتهم لتؤكد أهمية تطوير السياسات التي تعزز دور المرأة وتطور قدراتها بصفتها شريكا أساسيا وإستراتيجيا في عملية التنمية الشاملة والمستدامة. وقالت العيسى، في لقاء مع «الأنباء»، إن المرأة الخليجية تؤدي دورا حاسما في ميدان الديبلوماسية من بداية تعزيز العلاقات إلى دورها الديبلوماسي في تحقيق السلام والأمن الإقليمي والعالمي، وفيما يلي التفاصيل:في البداية أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إقامتها احتفالا بالمرأة الخليجية في يوم المرأة العالمي تحت عنوان «خليجية ملهمة»، فما الهدف من الاحتفال؟٭ تحظى المرأة الخليجية في دول مجلس التعاون باهتمام خاص من قبل قادة دول المجلس، حيث جاءت توجيهاتهم لتؤكد أهمية تطوير السياسات التي تعزز دور المرأة وتطور قدراتها بصفتها شريكا أساسيا واستراتيجيا في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وجاءت المبادرة الكريمة من الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي بإقامة هذا الاحتفال تأكيدا واعتزازا بدور المرأة الخليجية البارز على كل الأصعدة ومساهماتها الجلية في مختلف المجالات.ما دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في تعزيز مشاركة المرأة ودعم جهودها على جميع المستويات؟٭ يضع قادة دول مجلس التعاون المرأة الخليجية ضمن أولوياتهم، حيث تأتي توجيهاتهم الكريمة بفتح كل السبل أمامها للمشاركة الفاعلة في المجتمع والتنمية، وتوفير كل الفرص لدعمها في تقديم دورها المحوري المهم في التنمية.ما مدى التنسيق والتعاون بين الجهات والمنظمات المعنية بالمرأة على مستوى دول الخليج؟٭ تم إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون المرأة لدول مجلس التعاون تنفيذا للتوجيهات السامية بدعم وتعزيز دور المرأة الخليجية في برامج التنمية الاقتصادية ومشاركتها في العمل الخليجي المشترك، حيث تم تكليف الأمانة العامة بإعداد تصور لتفعيل العمل الخليجي المشترك في الشأن الخاص بالمرأة تم اعتماده في الاجتماع الثامن للجنة وزراء الشؤون التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون. بعد ذلك، قامت الأمانة العامة برفع التصور الخاص بالعمل الخليجي المشترك في شؤون المرأة بدول المجلس إلى مقام المجلس الوزاري الذي اتخذ بدوره القرار بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون المرأة لدول المجلس، والتي تتولى إعداد إستراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال شؤون المرأة.كيف ساهمت المرأة الخليجية في تحقيق الازدهار والتنمية المستدامة لبلدها؟٭ المرأة الخليجية أثبتت نفسها في جميع المجالات التي خاضتها، وحققت إنجازات يفتخر بها، حيث توضح آخر الإحصائيات أن نسبة شغل الوظائف العليا في القطاع الحكومي للسيدات (الوظائف القيادية)، ويستثنى منها السفراء والقضاء، قد تصل إلى 49%، أما نسبة المناصب الإدارية العليا (مشرعون ومديرون) في القطاع الخاص فقد بلغت 30.9%، وبلغت نسبة المشتغلات في القطاع الحكومي 43.4%، فيما بلغت نسبتهم في القطاع الخاص 38.2%، وكذلك نسبة المشاركة الاقتصادية بلغت 43.2%، مما يجسد الدعم الكبير الذي يوليه قادة دول مجلس التعاون للمرأة الخليجية لتعزيز مكانتها إقليما وعالميا.هل استطاعت المرأة الخليجية أن تقدم بصمتها على صعيد تمثيل دولتها في الخارج؟٭ تؤدي المرأة الخليجية دورا حاسما في ميدان الديبلوماسية من بداية تعزيز العلاقات إلى دورها الديبلوماسي في تحقيق السلام والأمن الإقليمي والعالمي، ومكانة المرأة الخليجية في العمل الديبلوماسي تعكس حرص واعتزاز قادة دول مجلس التعاون على تعزيز المساواة بين الجنسين ودعم دور المرأة في صنع القرار، فواصلت دول المجلس على مر السنوات دعمها اللامحدود في تعزيز تمثيل المرأة بالقطاع الديبلوماسي، من خلال توفير بيئة عمل متكافئة وشاملة للمرأة الديبلوماسية، وإزالة كل العوائق والتحديات التي تواجهها، فتبوأت مناصب ديبلوماسية رفيعة المستوى في الوزارات والمنظمات الديبلوماسية بدول مجلس التعاون، ومثلت دولتها في العديد من المحافل الديبلوماسية العالمية خير تمثيل.لماذا المرأة الخليجية ملهمة؟٭ للمكانة الرائدة للمرأة الخليجية والإنجاز الكبير الذي قدمته ومازالت تقدمه على جميع الأصعدة وفي كل المجالات، وتمكنت المرأة الخليجية من ترك بصمتها المميزة في بناء مسيرة ممتدة بدأت من الأجيال الرائدة وصولا للجيل الحالي من السيدات اللاتي يكملن مسيرة النجاح والريادة للمرأة الخليجية وأصبحن هن الملهمات لجيل قادم سيستمر في المساهمة في نجاح ورفعة المرأة الخليجية. واحتفال «خليجية ملهمة» يمثل رسالة اعتزاز بكل امرأة خليجية، بدأت.. نجحت.. فألهمت.