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((التجارية العقارية)) تطلق ((بالعربي أحلى))

3/2/2024 11:23:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت الشركة التجارية العقارية فاعلية مجتمعية تحت شعار «بالعربي أحلى» بالتعاون مع مشروع «صغيرك سفيرك» التربوي، والتي انطلقت فعالياتها خلال مهرجان وطني ثقافي أقيم في مجمع بوليفارد بمشاركة عدد كبير من الأطفال والذي وصل عددهم إلى 1000 طفل.
وأكد م.عبدالمطلب معرفي الرئيس التنفيذي للشركة التجارية العقارية أهمية الفاعلية، والتي جاءت لتؤكد أهمية لغتنا العربية والتي تعتبر مصدر هويتنا الإسلامية والعربية، حيث نجدها باتت تختفي من تفاصيل الجيل الجديد الذي صار يفتخر بثقافات لا تمت للغتنا العربية بصلة ومن هنا كان واجبنا إطلاق هذه المبادرة التي تشجع وتحبب الصغار بلغتهم الأم بأساليب مبدعة مبتكرة. وحث معرفي من خلال الفاعلية على تغيير مفهوم الاحتفال بالمناسبات الوطنية من تصرفات سلبية فيها إسراف للماء وإيذاء للبيئة إلى فقرات هادفة يستمتع بها الطفل وتعلمه الكثير من القيم والمهارات النافعة.
بدورها، أكدت رئيس مشروع «صغيرك سفيرك» أسماء الميمني أهمية أن يكون الطفل خير سفير لوطنه ومجتمعه وقيمه ولا يحدث ذلك إلا بحبه واعتزازه وفخره بلغته العربية، مبينة حرصها الشديد على أن تكون اللغة العربية هي محور برامجنا وفعالياتنا المتنوعة.
وتضمن المهرجان عدة فقرات ممتعة ومتنوعة من خلال جلسات قراءة القصة التفاعلية في حديقة القراءة، وعروض مسرح العرائس والتي ساعدت في تنمية مهاراتهم اللغوية، كما استمتع الأطفال بعروض سينمائية شائقة عن الحروف الهجائية، وأيضا فقرة الأنشطة الفنية التي من خلالها ارتدى الأطفال تاج اللغة العربية.

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