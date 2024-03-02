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((الصداقة الكويتية الإنسانية)) انتخبت مجلس إدارتها

3/2/2024 11:23:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ‏عقدت جمعية الصداقة الكويتية الإنسانية جمعيتها العمومية العادية يوم الاثنين 19 فبراير الماضي، حيث قام رئيس مجلس الإدارة أحمد الصراف بعرض ما قامت به الجمعية من مساعدات خيرية وإنسانية شملت كل شرائح المجتمع، وخاصة في التعليم والصحة، إضافة إلى مجموعة أخرى من المساعدات للمشاريع الخيرية المعتمدة للجمعية من قبل وزارة الشؤون. كما تمت مناقشة التقارير الإدارية والمالية والحساب الختامي للسنة المنتهية 2023، والميزانية التقديرية للعام 2024، وتمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل أعضاء الجمعية الحاضرين. وبعد ذلك تم انتخاب مجلس إدارة الجمعية الجديد، مع توزيع مناصب المجلس على الأعضاء كالتالي:
٭ أحمد عبدالله جاسم الصراف رئيس مجلس الإدارة.
٭ د.صباح محمد يحيى الحديدي نائب رئيس مجلس الإدارة.
٭ فيصل يوسف ثنيان المشاري أمين السر.
٭ حمد محمد على العبدالمحسن أمين الصندوق.
٭ هيفاء عبدالمحسن أحمد الصقر عضو مجلس الإدارة.
٭ عماد سليمان الموسى السيف عضو مجلس الإدارة.
٭ عبدالله يوسف عبدالله الرضوان عضو مجلس الإدارة.
علما أن ميزانية الجمعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 موجودة، لمن يريد الاطلاع عليها على موقع الجمعية.

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