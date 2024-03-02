((الكهرباء)): 42 خدمة إلكترونية 10 منها لتحصيل الفواتير وخدمة العملاء

MENAFN - Al-Anbaa) دارين العليقالت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إن خدمات الوزارة الإلكترونية بلغت 42 خدمة رقمية مقدمة للعملاء عبر موقع الوزارة ومنصة «سهل» وتطبيق وزارة الكهرباء والماء. وأوضحت المصادر أن الخدمات الرقمية تتضمن 10 خدمات الفواتير المنجزة من قطاع خدمة العملاء و8 خدمات كهرباء و6 مياه و8 خدمات العدادات و2 خدمات الشواحن للمركبات الكهربائية و4 خدمات أخرى وخدمة واحدة لكل من التراسل الإلكتروني والاستعلام والشكاوى وإنارة الشوارع ونظام الخدمات.وبينت المصادر أن الخدمات الرقمية التي وفرتها تأتي في إطار سعيها لتنفيذ توجه الدولة نحو التحول الرقمي لجميع الخدمات بما يسهل على العملاء إنجاز معاملاتهم والاستغناء تماما عن المعاملات الورقية، لاسيما أن الوزارة من الجهات الخدمية التي يراجعها العملاء بصفة يومية.





أكدت تزوّد الأهالي بالماء عبر التناكر ..وإصلاح خط مياه مدينة صباح الأحمد السكنية

دارين العليأكدت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة انتهاء أعمال إصلاح خط المياه العذبة في مدينة صباح الأحمد السكنية الذي حدث به كسر مفاجئ الأربعاء الماضي، ما تسبب في انقطاع المياه عن المدينة. وقالت الوزارة في بيان لها إنها تقوم خلال الفترة الحالية بمراقبة الضغوط التشغيلية للمنطقة حتى يتم إعادة الوضع كما كان عليه في السابق.وكانت فرق الوزارة توجهت فور وقوع حادث الكسر في الخط الرئيسي للمياه العذبة المغذي للمدينة لإصلاحه، وهو خط بقطر 1200 مم يغذي أبراج المياه، حيث تتم عملية الإصلاح على مراحل مختلفة، ما يستغرق وقتا للإصلاح.وقالت «الكهرباء» إنه تم البدء في أعمال الإصلاح فور جهوزية الموقع مساء الخميس، واستمر العمل خلال الفترة الصباحية من أمس الأول الجمعة حتى تم إصلاح الكسر وإعادة المياه العذبة إلى الأهالي.وشكرت الوزارة العملاء على تعاونهم المستمر في مثل هذه الحالات معتذرة عن العطل الذي حدث، وهو عطل طارئ خارج عن إرادة الوزارة.يذكر أن الوزارة وفرت المياه للأهالي من خلال تناكر المياه.