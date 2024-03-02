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((أمانة الأوقاف)) تفتتح متحف ((بيت الحمد)) بالتعاون مع هيئة القرآن

3/2/2024 11:23:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تم افتتاح متحف بيت الحمد بدعم مقدم من الأمانة العامة للأوقاف وبالتعاون مع هيئة القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها، وهو أحد المشاريع المتميزة في الكويت، حيث آثرت الهيئة أن يكون الافتتاح خلال فبراير شهر الأعياد الوطنية.
وحضر الافتتاح كل من الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالتكليف ناصر الحمد ومدير هيئة القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها د.فهد الديحاني ومدير إدارة الصناديق الوقفية مآرب اليعقوب.
وقالت اليعقوب إن المتحف أحد المشاريع المتميزة في الكويت والتي كانت نتاج شراكة مجتمعية فاعلة مع هيئة القرآن، ويعتبر خدمة جديدة تقدم للقرآن الكريم، مبنية على الصوت والصورة والمجسمات فيها ترغيب للجمهور المسلم وغير المسلم من الصغار والكبار والذكور والإناث للتعرف على كتاب الله عز وجل، والتعريف بجهود الكويت في مجال خدمة القرآن الكريم علما وتعليما وطباعة وعناية ونشرا لعلومه، ولزيادة عدد المتاحف في الكويت، وأيضا لتسويق مطبوعات الهيئة ومنتجاتها.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى التعرف على مكانة القرآن الكريم بين سائر الكتب والتعريف بالمصحف الشريف والعلوم المتعلقة به وربط الزائرين بكتاب الله وتزويدهم بالمراحل التي مر بها القرآن الكريم.

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