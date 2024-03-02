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برنامج ((الربيع البيئي)) للتدريب الميداني يواصل فعالياته

3/2/2024 11:23:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) واصلت الجمعية الكويتية لحماية البيئة سلسلة الزيارات الميدانية والحقلية التي تنظمها لفريق أصدقاء البيئة التابع لها ضمن «برنامج الربيع البيئي للتدريب الميداني»، حسب ما أعلنه نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية م.عبدالأمير الجزاف مشيرا إلى أن الفريق مكون من الشباب الكويتي من الجنسين، بأعمار من 8 إلى 18 عاما، من طلاب المدارس وهم نواة للكوادر والنخب الوطنية بالفرق واللجان التخصصية بالجمعية، حيث تحرص الجمعية على شمولية تأهيلهم عبر مشاركاتهم في الأعمال البيئية التطوعية.
وأوضح الجزاف أن الجولة البحرية لفريق أصدقاء البيئة بسفينة صباح الجديدة للرقابة البحرية التابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تدخل في نطاق التوعية البيئية الصحيحة تجاه حماية الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي تعزيزا لحماية الثروة السمكية، مشيدا بتعاون مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.ناصر تقي، مثنيا على طاقم السفينة.

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