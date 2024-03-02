Sunday, 03 March 2024 08:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مبرة العوازم تطلق مشروع إفطار الصائم داخل الكويت

3/2/2024 11:23:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
أعلن رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية حمد زيد البسيس عن إطلاق مشروع إفطار الصائم للعام الحالي، وذلك بهدف إطعام الطعام وتقديم يد العون والمساعدة للمستحقين داخل الكويت. وقال البسيس في تصريح صحافي إن المبرة تطرح هذا المشروع خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، انطلاقا من مبادئ شريعة الإسلام ببث روح التكافل الاجتماعي بين المسلمين، خصوصا مع الحاجة المتزايدة للفئات الفقيرة المتعففة، مضيفا أن مشروع إفطار الصائم أصبح إحدى السمات المميزة لشهر رمضان في الكويت بإقبال أهل الخير والعطاء على التبرع للمشروع. وأوضح أن مشروع إفطار الصائم سينفذ هذا العام داخل الكويت على محورين، الأول توزيع وجبات الإفطار في المساجد علما بأن قيمة التبرع للوجبة 1 دينار كويتي عن اليوم الواحد، أما المحور الثاني فيتمثل في توزيع السلال الغذائية التي تكفي الأسرة لأطول مدة في الشهر الفضيل، بتكلفة قيمتها 20 دينارا للسلة الواحدة. وخاطب أهل الكويت قائلا: بدعمكم وتبرعاتكم ومساعداتكم وعطفكم يصل خير الكويت إلى المحتاجين والفقراء والمتعففين، سائلا العلي القدير أن يتقبل من المتبرعين الكرام صدقاتهم ونفقاتهم وأن يكتب لهم أجر إفطار الصائمين.

MENAFN02032024000130011022ID1107926815

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث