انطلاق ((هنا يبدأ مستقبلك)) لخريجي الثانوية

(MENAFN
- Al-Anbaa) تحت شعار«هنا يبدأ مستقبلك» لخريجي الثانوية العامة في مجمع الأفنيوز، أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.فاضل عزيز عن انطلاق حملة القبول الجامعي السنوي العاشر للطلبة والطالبات خريجي الثانوية العامة تحت شعار «هنا يبدأ مستقبلك»، والتي تنظمها عمادة القبول والتسجيل بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام، حيث ستبدأ في مجمع الأفنيوز يوم الثلاثاء 5 مارس بالبهو المقابل لسينما فوكس بجانب بي إف تشانغز، وستستمر حتى يوم السبت من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء. وبين عزيز أن الحملة تهدف إلى تثقيف الطلبة خريجي الثانوية الراغبين في الالتحاق بجامعة الكويت، بشروط القبول، والإجابة عن استفساراتهم.
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