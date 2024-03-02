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انطلاق ((هنا يبدأ مستقبلك)) لخريجي الثانوية

3/2/2024 11:23:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحت شعار«هنا يبدأ مستقبلك» لخريجي الثانوية العامة في مجمع الأفنيوز، أعلن القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.فاضل عزيز عن انطلاق حملة القبول الجامعي السنوي العاشر للطلبة والطالبات خريجي الثانوية العامة تحت شعار «هنا يبدأ مستقبلك»، والتي تنظمها عمادة القبول والتسجيل بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام، حيث ستبدأ في مجمع الأفنيوز يوم الثلاثاء 5 مارس بالبهو المقابل لسينما فوكس بجانب بي إف تشانغز، وستستمر حتى يوم السبت من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء. وبين عزيز أن الحملة تهدف إلى تثقيف الطلبة خريجي الثانوية الراغبين في الالتحاق بجامعة الكويت، بشروط القبول، والإجابة عن استفساراتهم.

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