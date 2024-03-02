تنسيق بين ((الأشغال)) و((السكنية)) لنقل محطات المعالجة إلى ((المطلاع))

تنسيق بين ((الأشغال)) و((السكنية)) لنقل محطات المعالجة إلى ((المطلاع))
التاريخ
3/2/2024 11:23:47 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
اجتمع وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي والوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية م.عبدالرحمن العنزي مع مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.راشد العنزي في «المطلاع» للبدء في اجراءات نقل المحطات المعالجة إلى المدينة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق بين «الأشغال» و«السكنية» لسرعة حل مشكلة الصرف الصحي في مدينة المطلاع وتوفير الخدمات للمنطقة.
MENAFN02032024000130011022ID1107926813
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.