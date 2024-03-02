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بدء استقبال طلبات فتح الملف التعليمي والتأهيلي اليوم

3/2/2024 11:23:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن بدء استقبال طلبات فتح الملف التعليمي والتأهيلي للطلبة الجدد بدءا من صباح اليوم الأحد 3 مارس للعام الدراسي 2024/2025 وذلك اثناء الدوام الرسمي ويستمر قبول الطلبات إلى 27 يونيو المقبل، وذلك في مقر الهيئة اثناء الدوام الرسمي ودون حاجة لموعد مسبق على ان يكون مستوفي الشروط وفق اللوائح والنظم المعمول بها في الهيئة. ووفقا للشروط التالية:
ـ أن يكون الطالب كويتي الجنسية او من أم كويتية.
ـ أن تكون لديه شهادة اثبات اعاقة صادرة من الهيئة العامة لشؤون ذوى الاعاقة.
ـ ألا يقل عمر ذي الاعاقة في تاريخ 15 سبتمبر من العام الدراسي عن 3 سنوات لدور الحضانة و21 سنة للتأهيل.
المستندات المطلوبة:
ـ النموذج الخاص لفتح الملف التعليمي مكتوب بخط واضح.
ـ صورة من شهادة اثبات الاعاقة.
ـ صورة من شهادة الميلاد.
ـ صورة من البطاقة المدنية للطالب.
ـ صورة من البطاقة المدنية للأب عدد 2.
ـ البطاقة المدنية للأم عدد 2.
ـ صورة من الجنسية الاصلية للأم في حال كان الطالب غير كويتي.
ـ صورة شخصية حديثة للطالب عدد 2
ـ صورة من الشهادة الدراسية للعام الدراسي السابق.
ـ تقارير طبية ونفسية واختبار ذكاء حديث.

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