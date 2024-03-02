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((السكنية)) سلّمت ((التربية)) 5 مدارس بالمطلاع

3/2/2024 11:23:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة، أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقعت مع وزارة التربية محاضر تسليم المفاتيح لعدد 5 مدارس في مدينة المطلاع السكنية بالضاحية N9 بحضور مختصين من وزارة التربية.
وأضافت المصادر أن هذه المدارس «روضة أطفال وابتدائية بنين ومتوسطة بنين ومتوسطة بنات وثانوية بنات»، مشيرة إلى أن التنسيق مستمر بين «السكنية» و«التربية» لتسلم أعداد أخرى من المدارس خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى، أفاد رئيس لجنة أهالي مدينة المطلاع السكنية خالد العنزي، في تصريح لـ «الأنباء»، بأن تسليم المدارس من «السكنية» الى «التربية» أمر لاقى قبول من قبل أهالي المطلاع وذلك لاستقرار عدد كبير من الأسر التي سكنت المدينة مؤخرا، مشيرا الى ان ذلك جاء استجابة لمطالب أهالي المطلاع خلال زيارتهم مؤخرا لجهاز متابعة الأداء الحكومي بقيادة الشيخ احمد المشعل رئيس الجهاز الذي لبى نداء مطالب اهالي المطلاع. هذا، وأعرب العنزي عن شكره وأهالي المدينة لجميع الجهات المعنية التي استجابت لمطالب أهالي المدنية وأسفرت عن افتتاح هذه المدارس والخدمات الأخرى للمنطقة.

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