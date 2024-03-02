((السكنية)) سلّمت ((التربية)) 5 مدارس بالمطلاع

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة، أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقعت مع وزارة التربية محاضر تسليم المفاتيح لعدد 5 مدارس في مدينة المطلاع السكنية بالضاحية N9 بحضور مختصين من وزارة التربية.
وأضافت المصادر أن هذه المدارس «روضة أطفال وابتدائية بنين ومتوسطة بنين ومتوسطة بنات وثانوية بنات»، مشيرة إلى أن التنسيق مستمر بين «السكنية» و«التربية» لتسلم أعداد أخرى من المدارس خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى، أفاد رئيس لجنة أهالي مدينة المطلاع السكنية خالد العنزي، في تصريح لـ «الأنباء»، بأن تسليم المدارس من «السكنية» الى «التربية» أمر لاقى قبول من قبل أهالي المطلاع وذلك لاستقرار عدد كبير من الأسر التي سكنت المدينة مؤخرا، مشيرا الى ان ذلك جاء استجابة لمطالب أهالي المطلاع خلال زيارتهم مؤخرا لجهاز متابعة الأداء الحكومي بقيادة الشيخ احمد المشعل رئيس الجهاز الذي لبى نداء مطالب اهالي المطلاع. هذا، وأعرب العنزي عن شكره وأهالي المدينة لجميع الجهات المعنية التي استجابت لمطالب أهالي المدنية وأسفرت عن افتتاح هذه المدارس والخدمات الأخرى للمنطقة.
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