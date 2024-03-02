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مذكرة تفاهم بين الكويت والصين في مجال التطوير الإسكاني

3/2/2024 11:23:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر مرسوم رقم 27 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالكويت ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال التطوير الإسكاني، وجاء فيه الآتي:
٭ مادة أولى: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال التطوير الإسكاني والموقعة بمدينة هانغتشو بتاريخ 22 سبتمبر 2023 الموافق 7 ربيع الأول 1445هـ، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم.
٭ مادة ثانية: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وجاء في نص مذكرة تفاهم ما يلي:
إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية (يشار إليهما فيما بعد بـ «الطرفين»)، وإدراكا للمصالح المشتركة لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة وتوسيع التعاون بين الطرفين في مجال التطوير الإسكاني وبهدف تعزيز العلاقات الثنائية من خلال توثيق أطر التعاون بين الطرفين، تم التوصل إلى التفاهم التالي:
المادة 1 ـ أهداف التعاون
يهدف الطرفان إلى توسيع نطاق التعاون المتبادل وخلق تواصل إستراتيجي طويل الأمد في مجال تطوير المشاريع الإسكانية.
المادة 2 ـ مبادئ التعاون
اتفق الطرفان على دعم الشركات من كلا البلدين لتنفيذ تعاون ذي منفعة متبادلة للجانبين، قائم على أساس المساواة وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بكل منهما.
المادة 3 ـ مجالات التعاون
قد تشمل مجالات التعاون التي وافق عليها الطرفان على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1 ـ تشجيع المنظمات والجهات المتخصصة لتقديم الاستشارات للمساهمة في إعداد إستراتيجية تطوير المشاريع الإسكانية في دولة الكويت وتحديد الجدوى المالية لها.
2 ـ تسهيل تبادل الخبرة وتمويل وتطوير وإدارة المشاريع الإسكانية.
3 ـ تسهيل تبادل البيانات الأساسية والخبرات والدراسات والاستشارات ذات العلاقة بالتطوير الإسكاني.
4 ـ تبادل أحدث القوانين واللوائح والسياسات والممارسات والتقنيات والخبرات ذات الصلة بتطوير وإنشاء وتشغيل المشاريع الإسكانية.
5 ـ تسهيل تبادل المعرفة والمهارات وتحفيز مشاركة العمالة الوطنية من خلال تنظيم دورات تدريبية ومؤتمرات وزيارات لتعزيز تنمية الاقتصاد المحلي.
المادة 4 ـ أشكال التعاون
يمكن أن تشمل أشكال التعاون التي يتفق عليها الطرفان ما يلي:
1 ـ تشكيل فرق عمل مشتركة.
2 ـ تنظيم الزيارات المتبادلة ومشاركة المعلومات الفنية.
المادة 5 ـ التنفيذ
الجهات المنفذة وجهات الاتصال للطرفين تكون كالتالي:
1 ـ الجهات المنفذة هي: عن الجانب الكويتي ـ المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وعن الجانب الصيني ـ إدارة الاستثمار الخارجي والتعاون الاقتصادي وزارة التجارة.
المادة 6 ـ حق الملكية الفكرية والسرية
1 ـ يلتزم الطرفان بقوانين وأنظمة بلديهما بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي انضم إليها كلا الطرفين خلال تنفيذ مذكرة التفاهم هذه أوالاتفاقيات الأخرى التي يتوصل إليها الطرفان وفقا لمذكرة التفاهم هذه.
2 ـ يلتزم الطرفان بعدم نشر أو توزيع أي مستندات أو معلومات أو بيانات سرية مقدمة من أحد الطرفين أو مستمدة من تنفيذ مذكرة التفاهم هذه إلى طرف ثالث، دون موافقة الطرف الآخر.
المادة 7 ـ الحقوق والالتزامات وتسوية المنازعات
1 ـ مذكرة التفاهم هذه ليست معاهدة دولية، ولن تنشئ أي حقوق أو التزامات دولية مشروعة، باستثناء تلك المتعلقة بالسرية المنصوص عليها في المادة 6.
2 ـ ستتم تسوية أي نزاعات تنشأ بين الطرفين أثناء تنفيذ مذكرة التفاهم هذه من خلال المشاورات الودية.
المادة 8 ـ دخول حيز النفاذ والصلاحية والتعديلات والإنهاء
1 ـ يقوم الطرفان بإبلاغ بعضهم البعض كتابيا، من خلال القنوات الديبلوماسية، باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ، وستصبح مذكرة التفاهم سارية من تاريخ استلام الإشعار الثاني، كما ستبقى مذكرة التفاهم هذه سارية لمدة 5 سنوات.
2 ـ إذا لم يتلق أحد الطرفين إشعارا كتابيا من الطرف الآخر، من خلال القنوات الديبلوماسية، بنيته إنهاء مذكرة التفاهم هذه قبل 6 أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريان مذكرة التفاهم، فسيتم تجديد صلاحية مذكرة التفاهم تلقائيا لفترة متتالية.
3 ـ يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه في أي وقت بموافقة كتابية متبادلة من قبل الطرفين، من خلال القنوات الديبلوماسية، وتصبح التعديلات سارية المفعول وفقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 1 من هذه المادة.
4 ـ يقوم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر كتابة، من خلال القنوات الديبلوماسية، بنيته إنهاء مذكرة التفاهم، وستصبح مذكرة التفاهم هذه غير صالحة بعد 6 أشهر من تاريخ استلام الطرف الآخر للإشعار، ولن يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم هذه على تنفيذ التزامات السرية
المنصوص عليها في المادة 6 من مذكرة التفاهم.

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