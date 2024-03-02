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مذكرة تفاهم بين هيئة تشجيع الاستثمار ووزارة التجارة بالصين بشأن التعاون في مجال المناطق الاقتصادية

3/2/2024 11:23:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر مرسوم رقم 28 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية جاء فيه:
٭ مادة أولى: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والموقعة في مدينة هانغتشو بتاريخ 22/9/2023 والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم.
٭ مادة ثانية: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وفيما يلي تفاصيل مذكرة تفاهم:
إن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية ورغبة منهما في تقوية روابط الصداقة والتعاون الاقتصادي واقتناعا منهما بأهمية تعزيز حركة البضائع والاستثمارات المتبادلة، وإدراكا لأهمية تعزيز مناخ الاستثمار الملائم للتعاون، فقد توصل الطرفان إلى ما يلي:
المادة 1: إن هدف هذه المذكرة هو إنشاء علاقة ثنائية طويلة الأمد للتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والمنصات المفتوحة ذات الصلة بين الطرفين، وذلك من خلال عقد المشاورات المنتظمة والدخول في نشاطات ثنائية.
المادة 2: يقوم الطرفان بالتعاون في المجالات الاقتصادية وتنظيم الزيارات المتبادلة بين البلدين بهدف تشجيع تنمية الاستثمار.
المادة 3: اتفق الطرفان على التعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والمنصات المفتوحة ذات الصلة على أسس المعاملة بالمثل والمصالح المشتركة، والتي تشتمل على سبيل المثال لا الحصر:
1 ـ تبادل الخبرات للتطوير، ومشاركة التجارب وبناء الأنماط والنماذج لجذب الاستثمارات والتقنيات بهدف تكثيف التنمية في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والمنصات المفتوحة ذات الصلة.
2 ـ تنظيم البرامج التدريبية والمؤتمرات والزيارات المتبادلة للشركات ووفود الخبرة لاكتشاف فرص إضافية للتعاون.
3 ـ يعمل الطرفان على تبادل الخبرات والآليات وتوفير المعلومات حول ما يستجد من القواعد واللوائح والمقترحات التي تتعلق أو ترتبط بتصميم وإنشاء وبناء وإدارة وتشغيل المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والمنصات المفتوحة ذات الصلة.
4 ـ القيام بدراسات مشتركة لتحسين وتطوير آلية العمل في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والمنصات المفتوحة ذات الصلة.
5 ـ تشجيع المستثمرين للاستثمار في المشاريع من خلال حوافز ومميزات خاصة في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والمنصات المفتوحة ذات الصلة.
المادة 4: الجهات المسؤولة والقائمة على تنفيذ هذه المذكرة هي كالآتي:
٭ الجانب الكويتي: هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
٭ الجانب الصيني: إدارة شؤون غرب آسيا وآفريقيا في وزارة التجارة.
1 ـ اتفق الطرفان على أن يتم إنشاء فرق عمل مشتركة يترأسها بشكل مشترك مديري المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والمنصات المفتوحة ذات الصلة في كلا البلدين.
2 ـ تقوم فرق العمل هذه بتنظيم فعاليات ستقام تحت إطار هذه المذكرة.
3 ـ تعمل فرق العمل على عقد اجتماعات مشتركة بالتبادل بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية، وتقع مسؤولية تحمل أعباء وتكاليف حضور الاجتماعات على كل طرف.
المادة 5: تتم تسوية أي خلاف ينشأ حول تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم من خلال المشاورات الودية بين الطرفين عبر القنوات الديبلوماسية.
٭ لا تشكل هذه المذكرة التزاما قانونيا وفق القانون الدولي.
المادة 6: يقوم الطرفان وفقا للقواعد والقوانين الداخلية لكل طرف بعدم الكشف عن أي وثائق ومعلومات سرية أو بيانات سرية مقدمة من الطرف الآخر أو مستمدة من تنفيذ هذه المذكرة إلى طرف ثالث.
المادة 7: 1 ـ تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي عبر القنوات الديبلوماسية، حيث يقوم أحد الطرفين بإخطار كل منهما بدخولها حيز النفاذ، وستظل مذكرة التفاهم هذه سارية لمدة 5 سنوات.
2 ـ إذا لم يتلق أحد الطرفان الإشعار كتابيا من الطرف الآخر بنيته إنهاء مذكرة التفاهم هذه قبل 6 أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية مذكرة التفاهم هذه، فسيتم تجديد صلاحية مذكرة التفاهم تلقائيا لفترة متتالية.

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