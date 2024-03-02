بالفيديو.. فهد اليوسف: عازمون على مكافحة الشائعات والمخدرات وتطوير قانونَي المرور والخدمة الوطنية



ماضون قدماً وفق رؤية مدروسة وحازمة في تطبيق القانون والقضاء على الواسطة

نعمل على أن تكون المؤسسة العسكرية من أنزه المؤسسات الموجودة في البلاد

عازمون على استئصال آفة المخدرات وتطوير قانوني المرور والخدمة الوطنية العسكرية

تطوير كفاءة وقدرات القوات المسلحة وتعزيز الاتفاقيات الأمنية مع الدول الشقيقة والصديقة

الخدمة الوطنية العسكرية «يجب ألا تقتصر فقط على حمل السلاح بل تعلم إدارة مرافق الدولة الحيوية»

يجب تغليظ عقوبات المخالفات المرورية وأنا من مؤيدي عقوبة «كبس سيارة المخالف» المعمول بها في بعض الدول

عند منع الالتحاق بعائل أو الزيارات الكويت خسرت خبرات ليست بسيطة سواء في الشركات والبنوك والجامعات والقطاع الطبي

سمات الدخول وفق شروط صارمة لا تساهل فيها.. والهدف تعزيز اقتصاد البلاد وتنشيطه.. «لماذا نغلق الكويت ولمصلحة من؟»

نأمل أن يكون قانون المرور الجديد من أولويات مجلس الأمة المقبل.. والكثير من حوادث المرور سببه بساطة غرامات المخالفات الحالية مستعد لتخصيص يوم السبت من كل أسبوع لمقابلة أي شخص لديه مشكلة سواء شخصياً أو عن طريق الموقع الإلكتروني أو تطبيق «سهل»

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، عن الانتهاء من دراسة خطط وقرارات ستتخذ قريبا تعنى بقضايا مهمة في البلاد منها مكافحة وملاحقة الحسابات الوهمية التي تنشر الشائعات والأخبار الكاذبة التي تمس أمن البلاد ومعالجة قضية مخالفي الإقامة.وقال الوزير الشيخ فهد اليوسف في مقابلة أجرتها معه «كونا» إنه ماض قدما في المهام الموكلة لوزارتي الدفاع والداخلية وفق رؤية مدروسة وحازمة في تطبيق القانون وإعطاء كل ذي حق حقه ورفض أي شكل من أشكال الواسطة والعزم في استئصال آفة المخدرات فضلا عن تطوير قانوني المرور والخدمة الوطنية العسكرية وتعزيز اقتصاد الوطن وتنشيطه بفتح سمات الدخول (الزيارات بأنواعها) والالتحاق بعائل وفق شروط صارمة ومعالجة قضية مخالفي الإقامة.وركز في هذا السياق، على أولويات يضعها نصب عينيه بشأن وزارتي الدفاع والداخلية وطرق التعامل معها والخطوات التي تم أو سيتم اتخاذها ضمن مسار التطوير ومعالجة الخلل والتوجهات المستقبلية للوزارتين.3 أولوياتوحــــدد الوزيــــــر اليوســف 3 أولويات رئيسية له بالنسبة لوزارة الدفاع أولاها المحافظة دائما على المعنويات العالية للجيش والقوات المسلحة وتحقيق أعلى مستوى كفاءة وجاهزية وثانيها ما يتعلق بقضايا الفساد والتي تحرك فيها المغفور له الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، رحمه الله.وأكد بالقول «نعمل على أساس أن تكون المؤسسة العسكرية من أنزه المؤسسات الموجودة في البلاد»، مبينا أن ثالث أولوياته تتمثل في تطوير كفاءة وقدرات القوات المسلحة وتعزيز الاتفاقيات الأمنية مع الدول الشقيقة والصديقة.وأضاف أنه يستمد العزم والدأب في العمل من الثقة السامية التي أولاه إياها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، خصوصا أن سموه ذو تاريخ مشرف وطويل وخبرة واسعة في السلك العسكري والأمني فضلا عن ثقة سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الذي اختارني ضمن فريق عمل الحكومة».الخدمة الوطنيةوبسؤاله عن موضوع الخدمة الوطنية العسكرية وما إذا كان هناك توجه لإعادة النظر في قانونها أو تحديد آلية جديدة لها، أكد الوزير الشيخ فهد اليوسف ضرورة النظر إلى الجانب الإيجابي لموضوع الخدمة الوطنية العسكرية بالاستناد إلى التجربة الجيدة والمفيدة منها، مستشهدا بأمثلة عن قياديين وشخصيات ووزراء التحقوا بها في فترة من حياتهم.وذكر أن أهمية الخدمة الوطنية العسكرية ظهرت خلال فترة الغزو العراقي الغاشم في العام 1990، حيث استطاع الكويتيون مقارعة المحتل ومقاومته من خلال ما تعلموه في الخدمة الوطنية العسكرية وتدربهم على حمل السلاح والمتفجرات وغيرها.وأضاف: «لذا نحاول أن نطور من قانون الخدمة الوطنية العسكرية بين فترة وأخرى كي نصل إلى القدر الذي نريده وهو مطبق لدى الأشقاء في بعض دول مجلس التعاون الخليجي وهم يستفيدون من هذه الخدمة الوطنية».وأوضح في هذا الشأن أن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) أبرزت أهمية الطاقة البشرية في سد النقص والثغرات في كثير من القطاعات أو حتى لأي سبب ما مثل تعطل أي قطاع «فمن شأن الخدمة الوطنية أن تعالج النقص الموجود في أي مكان».وبين أن الخدمة الوطنية العسكرية «يجب ألا تقتصر فقط على حمل السلاح إنما التعلم على إدارة مرافق الدولة الحيوية ولا ننسى أن الكثير من الكويتيين أداروا قطاعات ومرافق إبان الغزو الغاشم، أي ما أقصده أن يكون لدينا فريق رديف جاهز دائما وهم الملتحقون بالخدمة الوطنية».مكافحة الشائعاتوردا على سؤال عن الخطوات المقبلة بشأن مكافحة الشائعـــــــات والأخبار الكاذبة والمغلوطة والحسابـــــات الوهميـــة، أكد الوزير الشيخ فهد اليوسف الحرص على التعامل مع أي شائعة أو أخبار كاذبة وإصدار نفي وتبيان الحقيقة أولا بأول للرأي العام ودون أي تهاون.وقال إن «تلك الشائعات يقف وراءها ضعاف نفوس يريدون خلق فتنة في الكويت وهؤلاء سيلقون رادعا»، مضيفا أنه «بالنسبة للحسابات داخل الكويت سيكون هناك تنسيق مع النائب العام واتفاق على أن هؤلاء يجب ألا يتم تركهم يبثون الإشاعات من دون أي عقاب».وأوضح أنه «بالطبع لا يوجد كويتي مخلص ويحب الكويت يرضى أن يتم بث أي شائعة، فما بالك بشائعات يتم إطلاقها على موضوعات أصلا لم يتم بحثها لا في مجلس الوزراء ولا في أي قطاع من قطاعات أو وزارات الدولة».وذكر «أما بالنسبة لمن يستخدمون أسماء مستعارة وينشرون من خارج الكويت، ففي فترة قريبة سنحاول السيطرة على هذا الموضوع ومعرفة من يغذي هؤلاء وأعدكم بأنه خلال فترة غير بعيدة سنقضي على جزء كبير من هذه الحسابات».قانون المرور الجديدوبسؤاله عن قانون المرور الجديد الذي يتضمن تغليظا للعقوبات، أفاد بأن القانون موجود في مجلس الأمة ويفترض أن يقر في أول جلسة للمجلس وهو قانون ليس من أجل وزارة الداخلية بل من أجل الكويت.وبين أن «الكثير من حوادث المرور سببها بساطة غرامات المخالفات الحالية والتساهل مع بعض المخالفات، فهناك أناس يفقدون حياتهم بسبب تجاوز أحدهم للإشارة الحمراء، بينما مخالفتها جدا بسيطة»، متمنيا أن تكون أولويات مجلس الأمة المقبل إنجاز القوانين المهمة ومن ضمنها وأهمها قانون المرور.وشدد الوزير اليوسف على أن عقوبات المخالفات المرورية لا يجوز أن تكون بسيطة ويجب تغليظها «ولندع من يتجاوز الإشارة أن يتحمل المسؤولية ومثلا أيضا فإن مخالفة ممنوع الوقوف هي 5 دنانير فلو كانت 100 دينار مثلا لتغير الوضع»، مضيفا أنه من مؤيدي خطوة (كبس سيارة المخالف) المعمول بها في بعض الدول.وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف إن أولياء الأمور هم أيضا يتحملون المسؤولية «لأنهم من يتحملون غالبا قيمة المخالفات التي يرتكبها أبناؤهم المخالفون».وأضاف: «إننا نحاول تغليظ العقوبة على قدر المستطاع ومن يحترم القانون ويبتعد عن ارتكاب المخالفات لن يهمه سواء غلظنا العقوبة أو أبقيناها».ضبطيات المخدراتوعن ضبطيات المخدرات والضربات الاستباقية لمروجيها والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا السياق، أكد الوزير الشيخ فهد اليوسف أن «التعاون مستمر وبقوة مع الدول الخليجية الشقيقة على تمرير المعلومات الخاصة بالمخدرات ومع الدول الصديقة».وفيما يتعلق بالكميات المضبوطة، ذكر أنه تم أخيرا إحباط تهريب حبوب مخدرة متنوعة وبكميات هائلة، مشيدا بجهود قطاع الأمن الجنائي المعني في مكافحة المخدرات «من وكيلهم إلى أقل رتبة» الذين يعملون بجهد وإخلاص ليلا نهارا على حماية البلاد من تلك السموم.وأضاف أنه منذ توليه وزارة الداخلية بالوكالة قبل عدة أسابيع هناك 30 ضبطية مخدرات تم تسجيلها، معربا عن بالغ القلق حيال تعاطي المخدرات ممن هم في سن صغيرة «فجميعهم تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاما وهنا الخطر والخوف لذا تبذل وزارة الداخلية مجهودا للسيطرة على هذه الآفة التي يعاني منها العالم ونحن جزء منه».سمات الزيارةوبشأن القرارات الأخيرة المتعلقة بفتح سمات الزيارة والالتحاق بعائل، أوضح الشيخ فهد اليوسف أن البلاد «عندما منعت الالتحاق بعائل أو الزيارات خسرت خبرات ليست بسيطة سواء في الشركات والبنوك والجامعات وكذلك القطاع الطبي وهذا القطاع تحديدا شهد نقصا حادا في الكادر الطبي والتمريضي، حيث أصبحنا بلدا طاردا للخبرات، لذا كان علينا اتخاذ هذا القرار».وبالنسبة لسمات الزيارة (الدخول)، أفاد بأنه تم وضع ضوابط «فمن يريد زيارة الكويت مرحب به لكن هناك عدة أنواع للزيارات تتمثل في الزيارة بغرض السياحة والزيارات العائلية والتجارية».وذكر أن كل نوع من هذه الزيارات له عدد من الأيام والكفيل الذي طلب الزيارة لأي شخص هو الذي سيلتزم بعدد الأيام وسيتم تذكيره برسالة نصية قصيرة قبل انتهاء المدة بضرورة مغادرة الضيف أو سيتم وضع قيد (بلوك) على كل معاملات الكفيل في وزارة الداخلية، وهذا السبب سيدفع الكفيل إلى الالتزام».وعن الآثار المترتبة على فتح الزيارات على التركيبة السكانية، قال الشيخ فهد اليوسف إن هناك آثارا كبيرة على الاقتصاد الكويتي وتنشيطه جراء فتح الزيارات، مضيفا: «هذا اسمه زائر بمعنى سيدخل البلاد ربما 100 إلى 200 ألف زائر وبعد 30 أو 60 يوما سيخرجون فما الأثر على التركيبة السكانية؟ في المقابل ما أثر ذلك على الاقتصاد المحلي؟ فالزائر سيسكن ويأكل ويتسوق في البلاد، وما إلى هنالك».وذكر أن تنشيط الاقتصاد مرتبط أيضا ببناء أكبر وأحدث المطارات في البلاد «ونريد أن نفتح الكويت وأن نري العالم جمالها وثقافتها ولدينا 4 أو 5 أشهر يكون فيها الطقس مناسبا جدا وهناك الكثيرون يريدون أن يزوروا الكويت فأهلا وسهلا بهم ولا مانع من دخول أي إنسان ليس عليه قيد أمني».وتساءل الوزير الشيخ فهد اليوسف: «لماذا نغلق الكويت ولمصلحة من؟ مبينا أن أول قرار اتخذه في أول أسبوع من تسلمه وزارة الداخلية بالوكالة هو إعادة الالتحاق بعائل وفتح الزيارات» لكنه لم يغفل عن الإجراءات الصارمة في تطبيق شروط الزيارات والالتزام بها «فإننا لن نتساهل في أي شيء كي لا ألام لاحقا».وعن الأمر الذي يشغله بشكل يومي كوزير لحقيبتين وزاريتــــين «سياديتين وثقيلتين» هما الدفاع والداخلية، قال الشيخ فهد اليوسف إن ما يشغله «رضا الله سبحانه وتعالى، ثم رضا صاحب السمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء وبكل أمانة أنا مقدر لسموه الذي اختارني من ضمن فريق الحكومة».خطط مستقبليةوعن خططه في وزارتي الداخلية والدفاع، قال الشيخ فهد اليوسف: أتمنى أن أقضي على الواسطة في الوزارتين وأنا أبلغت المسؤولين المعنيين فيهما بالعمل على القضاء عليها، وذلك من خلال اتباع طريقة وآلية بهذا الشأن.وأعرب عن استعداده لتخصيص يوم السبت من كل أسبوع لمقابلة أي شخص لديه مشكلة سواء شخصيا أو عن طريق الموقع الإلكتروني أو تطبيق (سهل) وغيرها كي يسهل التواصل المباشر وكي يعطي كل ذي حق حقه ويستطيع سماع مظلومية كل شخص ويعمل على حلها.معالجة قضية مخالفي الإقامة قريباً عبر منحهم مهلة 3 أشهر لتعديل أوضاعهمبسؤال وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة عن معالجة قضية مخالفي الإقامة في البلاد، كشف الشيخ فهد اليوسف عن أن هناك دراسة ستنتهي خلال يومين أو 3 أيام ستعالج القضية «حيث سنعطي فترة سماح 3 أشهر (أي أشهر مارس وأبريل ومايو) لكل مخالف كي يعدل وضعه ويبقى بالكويت، ومن عليه أن يغادر ويعود دون أن نضع عليه قيد (بلوك) سنعالج ذلك أيضا فنحن في بلد الإنسانية بقيادة صاحب السمو الأمير، وأدامه الله لنا ذخرا».وأضاف: «لدينا عدد غير بسيط من مخالفي الإقامة ولن نتركه٫م يعيشون بقلق في الكويت وأعتقد أن الفرصة جدا مناسبة لكل مخالف كي يعدل وضعه خلال هذه الأشهر الثلاثة وبعدها لن يتم تعديل وضع أي مخالف».ودعا المخالفين إلى الاستفادة من المهلة قبل أن يتم ضبطهم «فأي مخالف يتم ضبطه في الشارع سيذهب إلى الإبعاد ويتم ترحيله وأتمنى من جميع المخالفين المسارعة في أول يوم يصدر به القرار لتعديل وضعه لأنه لا يدري في أي وقت يتم ضبطه فيه»، مخاطبا المخالف بالقول: «عدل وضعك وعش في الكويت بأمان».