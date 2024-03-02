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بوربيع والهاجري والقبندي أبطال أولى جولات ((دراق ريس))

3/2/2024 11:23:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نجح عبدالله القبندي في تحقيق المركز الأول لفئة الستوك في الجولة الأولى من بطولة الكويت للدراجات المائية «دراق ريس» التي نظمتها لجنة الدراجات المائية في النادي البحري الرياضي الكويتي، فيما جاء ثانيا بدر الكندري، وثالثا يوسف الحميدان، بينما حقق عثمان الهاجري المركز الأول في فئة السوبر ستوك، وجاء ثانيا فهد الخلفان، وعقيل الشطي ثالثا، وفي فئة الأوبن التي تعتبر من أقوى الفئات، حقق البطل العالمي محمد بوربيع المركز الأول وسط تنافس مثير وجولة إضافية مع زميله البطل العالمي محمد الباز الذي حقق المركز الثاني، فيما حقق المتألق عثمان الهاجري ثالثا.
وشهدت الجولة حضورا كبيرا تقدمه أمين السر العام في النادي البحري ورئيس اللجنة المنظمة خالد الفودري، الذي أشاد بالجهود الكبيرة لكوادر اللجنة المنظمة وبكل المتسابقين لما تميزوا به جميعا من روح رياضية عالية وتنافس شريف.
وستقام الجولة الثانية الجمعة المقبل 8 مارس فيما ستكون الجولة الثالثة والختامية في 19 أبريل المقبل.

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