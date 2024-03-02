18 لاعباً في قائمة ((أزرق الصالات))

(MENAFN
- Al-Anbaa) استدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة قدم الصالات بقيادة المدرب محمد ناظم الشريعة 18 لاعبا لقائمة المنتخب استعدادا لنهائيات كأس آسيا المؤهلة إلى كأس العالم والتي ستقام في الفترة من 17 حتى 28 ابريل المقبل في مملكة تايلند.
ومن المقرر ان تنطلق التدريبات الإثنين المقبل على صالة مركز شباب الجليب. وضمت القائمة كلا من:
محمد هاني ماجكي، سليمان العمران، فهد الخواري، صالح الفاضل، احمد الفارسي، علي الابراهيم، نجيب العلي، محمد العجمي، محمد الهزيم، عبدالرحمن الطويل، عمر المنصور، عبدالعزيز بوراشد، سلمان البعيجان، عبداللطيف العباسي، ناصر العلبان، بدر المنصور، عبدالله العنزي وعبدالعزيز السراج.
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