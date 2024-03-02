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مباراتان بكأس ((الطائرة)) اليوم

3/2/2024 11:23:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
تشهد صالة اتحاد الكرة الطائرة اليوم مباراتين ضمن منافسات الدور التمهيدي بكأس الاتحاد، حيث يلتقي العربي مع التضامن في الـ 5:15 مساء، والشباب مع الساحل في الـ 7:15 مساء. وفي السياق ذاته، فاز اليرموك على الصليبخات 3-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس في افتتاح البطولة.
وفي اطار متصل توج الكويت بلقب كأس الاتحاد تحت 19 سنة بعد فوزه على العربي 3-1 في النهائي الذي أقيم مساء أول من أمس على صالة الاتحاد في مقره بضاحية صباح السالم بمجمع الشيخ سعد العبدالله، فيما احتل القادسية المركز الثالث بعد الفوز على كاظمة بنفس النتيجة.
وعقب المباراة النهائية قام عضو مجلس إدارة الاتحاد نايف الفيلكاوي ومدير اللعبة بنادي الكويت مصلح الرشيدي، ومدير اللعبة في العربي حسين الرومي، ومدير اللعبة في القادسية جابر النبهان بتسليم كأس البطولة وتقديم الميداليات للفرق المتوجة.

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