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((الأصفر)) جدّد مع عيد 5 سنوات

3/2/2024 11:23:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز جاسم
أعلن نادي القادسية تجديد تعاقده مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم عيد الرشيدي لمدة 5 مواسم مقبلة تنتهي في صيف 2029، في صفقة أفرحت «الجمهور القدساوي»، بعد أن تم تداول أخبار في عدد من وسائل التواصل بأن الرشيدي لم يجدد تعاقده مع «الأصفر» وانتقاله إلى أحد الأندية المنافسة ومنها العربي، إلا أن إدارة نادي القادسية حسمت هذا الملف بصورة سريعة لوضع حد لجميع التكهنات والشائعات. من جهته، قال الرشيدي: تم تجديد عقدي مع بيتي الأول نادي القادسية، كل الشكر لمجلس الإدارة وعلى رأسهم الشيخ فهد طلال الفهد، ونسأل الله التوفيق.

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