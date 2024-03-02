Sunday, 03 March 2024 08:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حسين الخرافي ثانياً ببطولة جولات لونجين العالمية بقطر

3/2/2024 11:23:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حقق الفارس حسين الخرافي المركز الثاني لفئة النجمة عكس عقارب الساعة من دون مرحلة تمايز ضمن منافسات بطولة جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز في العاصمة القطرية الدوحة، بارتفاع 120 سم وبزمن قدره 51.15 ثانية، فيما نال المركز الأول الفارس القطري سعيد جمعة، والمركز الثالث القطري خالد العمادي.
وفي فئة الثلاث نجوم عكس عقارب الساعة بارتفاع 145 سم من دون جولة تمايز حقق الفارس علي الخرافي المركز الرابع، فيما حقق الأول إيمانويل جاوديانو من إيطاليا، والسعودي عبدالرحمن الراجحي المركز الثاني، وجيرفريد بوك المركز الثالث من النمسا.
وكان الفارس علي الخرافي قد حقق الخميس الماضي المركز الأول في الشوط الأول لفئة الثلاث نجوم على مرحلتين بارتفاع 135سم وبزمن قدره 28.35 ثانية، فيما نال المركز الثاني الفارس القطري الشيخ خليفة آل ثاني والثالث شيرين شريف من فرنسا.
كما حقق الفارس محمد المليفي المركز الثاني في شوط السرعة على ارتفاع 120 سم في (فئة النجمة الواحدة) بزمن 51.34 ثانية، فيما حل المركز الأول الفارس القطري ناصر القاضي، والثالث الفارس سلمان العمادي من قطر.
وقد انطلقت الخميس الماضي ولمدة ثلاثة أيام منافسات جولات لونجين العالمية للأبطال في الدوحة وهي تقام في ثلاث قارات وتستضيفها 14 دولة في 16 مدينة مختلفة وتقدر جوائز البطولة بأكثر من 36 مليون يورو في عام 2024.

MENAFN02032024000130011022ID1107926801

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث