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المطيري: روح الانتصار صنعت الفارق لخيطان أمام الشباب

3/2/2024 11:23:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي - يحيى حميدان
أشاد عضو إدارة نادي خيطان رئيس جهاز الكرة فهد المطيري بروح اللاعبين عقب الفوز على الشباب 2-1 في افتتاح الجولة الـ 17 من دوري «زين» الممتاز أول من أمس.
وقال المطيري عقب المباراة: «الفوز يعتبر أمرا ممتازا بالنسبة لنا وأحيي اللاعبين على هذا الأداء المميز، وكان واضحا منذ بداية المباراة رغبتهم في تحقيق الانتصار، والمباراة كانت جيدة من الطرفين، والأمر الإيجابي أنه حالفنا التوفيق في الفوز».
وأشار المطيري إلى أن فرحة الفوز على الشباب سيتم طيها مباشرة وسنركز على مواجهة الجهراء الأربعاء المقبل في الجولة 18 والأخيرة من الدور الأول قبل الدخول في دور البقاء والهبوط. وبين أن مباراة الجهراء تعتبر مهمة أيضا وعلينا التركيز خلالها للخروج بنتيجة إيجابية لتعزيز حظوظنا في البقاء بدوري الكبار.
جون: الشباب يمتلك الفرصة للبقاء بين الكبارمن جانبه، أعرب مدرب فريق الشباب مالك جون عن أسفه للخسارة، وقال لـ «الأنباء»: نأسف لنتيجة المباراة التي جاءت بعكس ما خططنا له قبل اللقاء، فقد قدمنا الشوط الاول بشكل مثالي، ولكن للاسف اهدار ركلة الجزاء تسبب في نتيجة عكسية على اداء الفريق بعد ان فوتنا فرصة توسيع الفارق، الامر الذي يضع الفريق المنافس تحت الضغط، ومنحنا الفرصة لتعديل تكتيكي يسهم في الحفاظ على نتيجة التقدم لكن وللاسف لم يحصل هذا السيناريو.
وأضاف ان عددا من اللاعبين عانى الارهاق خلال الشوط الثاني، وكانت خياراتنا في التبديل محدودة ولم نتمكن من اجراء أي تبديل الا في الاوقات المتأخرة لعدم جاهزية اغلب دكة البدلاء بداعي الاصابات.
ولفت جون إلى ان الفرصة لاتزال قائمة للبقاء بالدوري الممتاز، وهو ما سنعمل عليه في المباريات المقبلة بدعم مجلس إدارة النادي والجهاز الاداري الذي لم يدخر وسعا في دعم الفريق.

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