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الكويت تشارك في أول مجلس إقليمي للأسر القادة للاعبي الأولمبياد الخاص

3/2/2024 11:23:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تشارك الكويت، ممثلة بأمينة السر العام لنادي الطموح الكويتي لذوي الإعاقات الذهنية صديقة الأنصاري، في أول مجلس إقليمي للأسر القادة للاعبي الأولمبياد الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تستضيفه القاهرة على مدى يومين بمشاركة 10 دول عربية.
وبهذه المناسبة، قالت صديقة الأنصاري إن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص الأولمبياد الخاص على تفعيل دور الأسرة والأشقاء للنهوض باللاعبين في مختلف المجالات الرياضية والاجتماعية والصحية والثقافية، مشيرة إلى أن المجلس الإقليمي للأسر القادة الذي يعقد للمرة الأولى يستهدف تدريب 10 أسر قادة على أدوارهم كقادة ضمن برنامج نشاطهم المحلي من خلال التركيز على كيفية إشراك الأسر في تنظيم الأنشطة التي تهمهم وتوفير المعلومات الأساسية لنشر قصصهم، وتجاربهم والتحديات التي تواجههم وتأمين المعلومات والمصادر اللازمة لإنشاء شبكة من الأسر إقليميا، ولتبادل أفضل التجارب في الموضوعات المتعلقة بالتدريب الرياضي والتعليم والدمج والقيادة والصحة بالإضافة إلى تغطية قصص وأنشطة الأسر والأشقاء. وقدمت الأنصاري الشكر إلى أسرة الأولمبياد الخاص الإقليمي برئاسة م.أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي لحرصهم على الاهتمام بالمجالس الإقليمية لما تمثله من دور حيوي ومهم للنهوض بمستوى اللاعبين في مختلف المجالات.

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