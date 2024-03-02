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النصر يحجز مقعده مع الكبار

3/2/2024 11:23:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
حجز النصر مقعده مع الكبار المتنافسين على لقب دوري «زين» الممتاز لكرة القدم بعد تفوقه على الجهراء 2-0 مساء أمس على ستاد علي صباح السالم ضمن الجولة الـ 17 من المسابقة.
ورفع «العنابي» رصيده إلى 24 نقطة، علما أن هذا الانتصار جاء بعد سلسلة 4 مباريات دون أي فوز، فيما تجمد رصيد «الجهراويين» عند نقاطهم الخمس في المركز العاشر والأخير.
الشوط الأول شهد الكثير من الندية والفرص المتاحة للطرفين، اللذين اعتمدا على الاندفاع الهجومي وتركا الحذر الدفاعي، ووضع الجزائري أيمن لقجع فريقه النصر في المقدمة بعدما سجل هدف السبق من مجهود فردي وأطلق الكرة على يمين حارس الجهراء نايف العازمي (4).
وحاول الجهراويون التعويض عن طريق تحركات عبدالعزيز أسعد وعلي البلوشي في الجهة اليمنى والمهاجم البرازيلي بيدرو، وكانت أخطر الفرص للجهراء بعد كرة عرضية حولها بدر العنزي صوب مرمى النصر وأبعدها الحارس خالد العجاجي بتألق لافت وأكملها أسعد في القائم الأيسر (27).
وتلقى جناح الجهراء، الليبي أنس الشبلي، البطاقة الحمراء بعد دخوله المتهور على لاعب وسط النصر مواطنه المعتصم اللافي (32)، الا أن الجهراء لم يتراجع وبادر للهجوم وهو ما ترك بعض المساحات في خطوطه الخلفية التي لم يستغلها مهاجما «العنابي» الكولومبي هانسيل زاباتا ومشعل الشمري كما يجب.
وفي الشوط الثاني، دانت السيطرة بشكل واضح للنصر بعدما تراجع الجهراء لمناطقه الدفاعية وبدا التعب واضحا على لاعبيه الذين لم يتمكنوا من مجاراة تفوق «العنابي» العددي.
وسجل زاباتا الهدف الثاني للفريق النصراوي بعد عودة الكرة من حارس الجهراء نايف العازمي (56).
وضغط النصر لتعزيز الغلة ولكن دون جدوى بعد التألق اللافت للحارس الجهراوي العازمي، حيث تصدى للكثير من المحاولات، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

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