بركلة جزاء.. القادسية ((يصعق)) السالمية

ونجح نجم القادسية بدر المطوع في معادلة رقم الهداف التاريخي لمسابقة الدوري الذي كان بحوزة المهاجم السوري السابق فراس الخطيب برصيد 162 هدفا، بهدفه بمرمى السالمية.وبذلك باتت فرصة المطوع كبيرة للانفراد بالرقم التاريخي في المواجهات المقبلة من الموسم الحالي.

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