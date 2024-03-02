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بركلة جزاء.. القادسية ((يصعق)) السالمية

3/2/2024 11:23:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ناصر العنزي
ضل لاعبو القادسية والسالمية الطريق إلى المرميين حتى الدقيقة 93 من الوقت الإضافي عندما تقدم قائد الأصفر بدر المطوع وسجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء صحيحة بعدما لمس المدافع فهد صباح الكرة بيده في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 17 لدوري «زين» الممتاز، ليرفع الأصفر رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث وبقي السماوي رابعا بـ 24 نقطة.
لم يكن الشوط الأول مرضيا لمدربي الفريقين محمد المشعان وانتي ميشا بعدما أخفق لاعبوهما في الوصول للمرميين بسبب فقدان الكرة من بين أقدامهم بسهولة، ويلام لاعبو القادسية اكثر من مضيفهم السالمية بعدما سنحت لهما فرصتان ثمينتان لم يتم التعامل معهما بشكل مثالي، ففي الأولى سدد الظهير راشد الدوسري الكرة إلى خارج المرمى وهو قريب منه (4)، وفي الثانية مرت كرة عيد الرشيدي إلى جانب القائم (23)، حيث مازال يكرر إهدار الفرص وعليه التركيز في التعامل معها، وقد لعب المشعان بعناصره الهجومية المعتادة متمثلة بتانديا ومحمد صولة ومبارك الفنيني وعيد الرشيدي غير أن بناء الهجمات يغلب عليه بطء التنفيذ، وشهدت الحراسة عودة خالد الرشيدي الذي شارك بعد غياب طويل بسبب الإصابة.
ومن جانبه، لم يكن السالمية في حضوره الهجومي المتوقع إذ لم يهدد مرمى خصمه سوى بتسديدات غير مركزة، وحاول السنوسي الهادي فتح جبهة بتنقله على الجهتين إلا أنه لم يجد مساندة من إيساكا وسيبا، وأحسن المدافع البرازيلي اليكس ليما في قيادة خط دفاعه قبل تهديد حارس مرماه عبدالرحمن الفضلي.
وفي الشوط الثاني، استعان مدرب القادسية بكابتن الفريق بدر المطوع بدلا من عيد الرشيدي، ومنع قائم القادسية هدفا محققا للسالمية من قدم البديل فوار العتيبي (79)، وتبادل بعدها الفريقان الهجمات وعجزا عن هز الشباك وكأنهما لا يملكان مهاجمين قادرين على إدخال الكرة المرمى حتى لحظة ركلة الجزاء التي منحت الفوز للقادسية. أدار المباراة الحكم اليوناني كريسوفالانتيس ثيولي ونجح في إدارتها.
«بدران».. الهداف التاريخي

ونجح نجم القادسية بدر المطوع في معادلة رقم الهداف التاريخي لمسابقة الدوري الذي كان بحوزة المهاجم السوري السابق فراس الخطيب برصيد 162 هدفا، بهدفه بمرمى السالمية.
وبذلك باتت فرصة المطوع كبيرة للانفراد بالرقم التاريخي في المواجهات المقبلة من الموسم الحالي.

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