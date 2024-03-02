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العربي والكويت.. ((صدارتنا ما نخليها))

3/2/2024 11:23:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ناصر العنزي
تختتم الجولة الـ17 لدوري زين مساء اليوم بلقاء من الوزن الثقيل يجمع العربي المتصدر بـ39 نقطة مع الوصيف الكويت بـ37 نقطة على ستاد جابر الدولي، وقبله يستضيف كاظمة صاحب المركز السابع بـ19 نقطة على ستاد الصداقة والسلام الفحيحيل السادس الذي يشاركه بنفس الرصيد ويتفوق بفارق الأهداف في مواجهة قوية لضمان مقعد ضمن الـ6 الأوائل وتجنب مجموعة الهبوط.
وستكون المواجهة على أشدها بين العربي والكويت قبل جولة من الختام والدخول في المنافسات الأشد في مجموعة البطولة لخطف اللقب الذي يحمله «الأبيض» بعدما حقق البطولة بنفس النظام المتبع حاليا. وتمكن العربي من الصدارة بعد فوز كبير على النصر 6-3، غير أن استقبال مرماه 3 أهداف في مباراة واحدة يستوجب معالجة القصور في خط الدفاع والذي يشغله عادة جمعة عبود وعماد الدين أبوبكر وعيسى وليد وحمد القلاف، كما ان عودة حسن حمدان ستكون عونا للخط الخلفي.
والأخضر يملك قدرة هجومية قادرة على تسجيل الأهداف حيث سجل 45 هدفا حتى الآن وهو معدل مرتفع، ويتصدر قائمة الهدافين مهاجمه المغربي حمزة خابا برصيد 15 هدفا، لكن عليه أن يتعامل بجدية مع الفرص المتاحة له بعدما أهدر ركلتي جزاء وترجيح في مباراة قبل النهائي في كأس السوبر أمام كاظمة. فيما يدخل الكويت منتشيا بعد فوزه بكأس السوبر على حساب كاظمة، ويدخل مواجهة اليوم للعودة إلى صدارته التي ظل محافظا عليها قبل أن يتعثر بالتعادل 1-1 أمام الفحيحيل في الجولة الماضية. والأبيض يملك أيضا عناصر هجومية متمكنة سجلت 42 هدفا منها 9 أهداف للتونسي ياسين الخنيسي و8 أهداف للمتألق محمد دحام صاحب الأهداف الحاسمة في المواجهات المؤثرة، ولا شك ان المدرب نبيل معلول قادر على التعامل مع خصمه اليوم داركو نيستروفيتش حيث يملكان الأدوات التي تخدمهما دفاعا وهجوما. وفي مباراة كاظمة والفحيحيل يحتاج كل منهما إلى الفوز لضمان مقعد في مجموعة البطولة المكونة من الـ6 الأوائل، وكاظمة بإشراف مدربه محمد دهيليس مر بظروف غير مستقرة في الموسم الحالي وتمكن دهيليس من ترميم صفوفه وتأهل لنهائي كأس السوبر على حساب العربي، غير ان أخطاء البرتقالي الدفاعية المتكررة أخرته كثيرا حيث دخل مرماه 30 هدفا حتى اليوم!
أما الفحيحيل بقيادة مدربه السوري فراس الخطيب فقد ظهر في الموسم الحالي بشكل مميز وباتت له هوية يعرف بها، ورغم أنه تعثر في المراحل الأولى من الدوري إلا أنه حصد نقاطا بعدها جعلته قريبا من البقاء ضمن مجموعة البطولة.

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